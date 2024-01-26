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Джокович вперше з 2018 року програв на Australian Open та не вийшов до фіналу

26 січня, 2024 п'ятниця
19:35
Спорт Новак Джокович

Італійський тенісист Яннік Сіннер завдав сербу Новаку Джоковичу першої за шість років поразки на Відкритому чемпіонаті Австралії та вийшов до фіналу турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Перша ракетка світу із Сербії програв італійцю, який займає у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів четверте місце, у чотирьох сетах - 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6. 

Для Джоковича ця поразка стала у Мельбурні першою з 2018 року. Щоправда, два роки тому серб не взяв участь в Australian Open, оскільки відмовився вакцинуватися від COVID-19 та не отримав візу. 

Переможна серія Джоковича на австралійському Грендслемі тривала 33 матчі. Він є рекордсменом за кількістю титулів на AO та вигравав цей турнір Grand Slam 10 разів.   

Яннік Сіннер став першим в історії італійським тенісистом, який зіграє в одиночному фіналі Відкритого чемпіонату Австралії. 

За словами Джоковича, 22-річний італієць повністю його переграв та заслужено вийшов до фіналу.  

"Я був шокований власним рівнем. Один з найгірших матчів на турнірах Grand Slam,  що я будь-коли проводив", - сказав Джокович. 

У фіналі Australian Open Яннік Сіннер 28 січня зіграє проти росіянина Даниїла Медведєва, який виступає у Мельбурні у нейтральному статусі. 

Australian Open-2024

Чоловіки. Півфінал

26 січня

Новак Джокович (Сербія) - Яннік Сіннер (Італія) 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Теги:
теніс
Новак Джокович
Australian Open
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