Джокович вперше з 2018 року програв на Australian Open та не вийшов до фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перша ракетка світу із Сербії програв італійцю, який займає у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів четверте місце, у чотирьох сетах - 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Для Джоковича ця поразка стала у Мельбурні першою з 2018 року. Щоправда, два роки тому серб не взяв участь в Australian Open, оскільки відмовився вакцинуватися від COVID-19 та не отримав візу.

Переможна серія Джоковича на австралійському Грендслемі тривала 33 матчі. Він є рекордсменом за кількістю титулів на AO та вигравав цей турнір Grand Slam 10 разів.

Яннік Сіннер став першим в історії італійським тенісистом, який зіграє в одиночному фіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

За словами Джоковича, 22-річний італієць повністю його переграв та заслужено вийшов до фіналу.

"Я був шокований власним рівнем. Один з найгірших матчів на турнірах Grand Slam, що я будь-коли проводив", - сказав Джокович.

У фіналі Australian Open Яннік Сіннер 28 січня зіграє проти росіянина Даниїла Медведєва, який виступає у Мельбурні у нейтральному статусі.

Australian Open-2024

Чоловіки. Півфінал

26 січня

Новак Джокович (Сербія) - Яннік Сіннер (Італія) 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6.