Australian Open: українська тенісистка Кіченок вийшла до парного фіналу Грендслему

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

До півфіналу Кіченок та Остапенко зіграли у чотирьох матчах й програли лише одн сет у матчі другого кола з господарками змагань Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі (2:1). Решту матчів тандем закінчив перемогами 2:0.

Фаворитками півфіналу за участю Людмили Кіченок були четверті сіяні турніру, канадка Габріела Дабровські та Ерін Раутліфф з Нової Зеландії.

Хід матчу

Кіченок та Остапенко на шляху до перемоги в стартовому сеті реалізували три брейкпойнти й одного разу подали навиліт. За рахунку 3:5 українка з латвійкою перехопили ініціативу й виграли чотири гейми поспіль.

У другій партії Дабровські та Раутліфф виграли три стартових гейми та невдовзі знову вели з рахунком 3:5. Проте й цього разу Кіченок з Остапенко закрили сет серією з чотирьох виграних геймів поспіль на шляху до дебютного фіналу.

За 1:35 години на корті українка з латвійкою перевершили суперниць за числом активно виграних м'ячів (34:20) та брейків (6:4). Водночас тандем припустився 28 невимушених та 5 подвійних помилок.

Результат гри

Людмила Кіченок / Єлена Остапенко (Україна / Латвія, 11) — Габріела Дабровські / Ерін Раутліфф (Канада / Нова Зеландія, 4) — 2:0 (7:5, 7:5)

Тепер Україна втретє буде представлена у фіналах жіночих парних змагань серії Грендслем.

Суперницями українки з латвійкою у фіналі Australian Open стануть другі ракетки турніру - Сє Шувей з Китайського Тайбею та Елізе Мертенс із Бельгії. Матч відбудеться в неділю, 28 січня.