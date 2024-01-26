Australian Open: українська тенісистка Кіченок вийшла до парного фіналу Грендслему
Людмила Кіченок виграла півфінал у тандемі з латвійкою Єленою Остапенко й вперше в кар'єрі вийшла до фіналу жіночих парних змагань Грендслем
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
До півфіналу Кіченок та Остапенко зіграли у чотирьох матчах й програли лише одн сет у матчі другого кола з господарками змагань Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі (2:1). Решту матчів тандем закінчив перемогами 2:0.
Фаворитками півфіналу за участю Людмили Кіченок були четверті сіяні турніру, канадка Габріела Дабровські та Ерін Раутліфф з Нової Зеландії.
Хід матчу
Кіченок та Остапенко на шляху до перемоги в стартовому сеті реалізували три брейкпойнти й одного разу подали навиліт. За рахунку 3:5 українка з латвійкою перехопили ініціативу й виграли чотири гейми поспіль.
У другій партії Дабровські та Раутліфф виграли три стартових гейми та невдовзі знову вели з рахунком 3:5. Проте й цього разу Кіченок з Остапенко закрили сет серією з чотирьох виграних геймів поспіль на шляху до дебютного фіналу.
За 1:35 години на корті українка з латвійкою перевершили суперниць за числом активно виграних м'ячів (34:20) та брейків (6:4). Водночас тандем припустився 28 невимушених та 5 подвійних помилок.
Результат гри
Людмила Кіченок / Єлена Остапенко (Україна / Латвія, 11) — Габріела Дабровські / Ерін Раутліфф (Канада / Нова Зеландія, 4) — 2:0 (7:5, 7:5)
Тепер Україна втретє буде представлена у фіналах жіночих парних змагань серії Грендслем.
Суперницями українки з латвійкою у фіналі Australian Open стануть другі ракетки турніру - Сє Шувей з Китайського Тайбею та Елізе Мертенс із Бельгії. Матч відбудеться в неділю, 28 січня.
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