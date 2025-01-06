Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Карлсен позбувся титулу ЧС через джинси, а ПСЖ виграв перший титул без Мбаппе. Головні новини світового спорту за тиждень
Огляд

Карлсен позбувся титулу ЧС через джинси, а ПСЖ виграв перший титул без Мбаппе. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
6 січня, 2025 понедiлок
12:57
Спорт Магнус Карлсен

Найкращий шахіст світу Магнус Карлсен знявся з чемпіонату світу з рапіду через порушення дрес-коду, а ПСЖ виграв Суперкубок Франції та здобув перший трофей без Кіліана Мбаппе

Зміст

Карлсен потрапив у скандал на ЧС зі швидких шахів 

Виступ лідера світового шахового рейтингу Магнуса Карлсена на чемпіонаті світу зі швидких шахів супроводжувався скандалами. До Нью-Йорку норвежець приїхав захищати титули переможця ЧС в обох дисциплінах - з рапіду та бліцу. Проте зробити йому це в США вдалося лише в одному з видів програми. 

Спочатку Карлсена не допустили до дев'ятої партії ЧС з рапіду через порушення дрес-коду. Він прийшов на змагання у джинсах, що заборонено регламентом ФІДЕ. Найкращому шахісту світу запропонували переодягтися, проте він категорично відмовився це робити, різко розкритикував міжнародну федерацію за безглузді норми та заявив, що не продовжуватиме виступи в рапіді, а також зніметься з турніру з бліцу. 

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен, фото: Getty Images

Врешті Магнуса Карлсена вмовили зіграти на ЧС з бліцу, але й ці змагання завершилися скандалом. У фіналі норвежець зустрічався із "нейтральним" шахістом з Росії Яном Непомнящим. Обидва виграли по дві партії, а на тайбрейку до першої перемоги тричі зіграли внічию. Врешті гросмейстери погодилися на нічию та розділили чемпіонський титул. Через це Карлсена та Непомнящого звинуватили, що вони навмисне розписали мирову. Норвежець звинувачення відкинув та заявив, що ніколи заздалегідь не домовлявся про нічиї.    

34-річний Магнус Карслен став чемпіоном світу з бліцу увосьме. Турнір з рапіду виграв нейтральний представник РФ Володар Мурзін. У жінок на ЧС з рапіду перемогла Гампі Конеру з Індії, у бліці найсильнішою виявилася китаянка Цзюй Венцьзюнь. 

Рапід – це різновид шахів зі скороченим контролем часу, коли кожному шахісту дається на усі ходи партії не більше 60 хв. У бліці на всі ходи відводиться 10 хв. 

Клебо та Йогауг виграли "Тур де Скі"

Терезе Йогауг

Терезе Йогауг, фото: Getty Images

Якщо ФІДЕ закриває очі на повномасштабну агресію РФ проти України та дозволяє росіянам та білорусам грати у нейтральному статусі, то FIS (Міжнародна федерація лижного спорту) з 2022 року не робить для них жодних послаблень. Без представників цих країн пройшла й багатоденка "Тур де Скі", яка завершилася 5 січня в Італії. 

У чоловіків переможцем змагань, які складалися із семи гонок, став норвежець Йоганнес Клебо. Він виграв "Тур де Скі" вчетверте та повторив досягнення швейцарця Даріо Колоньї. 

Серед жінок перемогла представниця Норвегії - Терезе Йогауг. Вона також виграла "Тур де Скі" вчетверте та повторила досягнення Юстини Ковальчик з Польщі. 

Збірна України на "Тур де Скі" також потрапила на перші шпальти, але не через досягнення, а непорозуміння. Вікторія Олех, Софія Шкатула, Анастасія Нікон, Андрій Доценко і Денис Мухотінов несподівано для організаторів багатоденки зникли зі списку учасників після третього етапу. Головний тренер нашої команди Олександр Пуцко пізніше пояснив, що українці заздалегідь планували участь лише в першій частині змагань. Проте, питання чому про це не знали у FIS, залишилося без відповіді.   

"Мілан" звільнив Фонсеку та призначив новим тренером Консейсау

Сержіу Консейсау

Сержіу Консейсау, фото: Getty Images

 

30 грудня італійський футбольний клуб "Мілан" відправив у відставку колишнього головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку та призначив на посаду іншого португальця - Сержіу Консейсау, з яким уклали контракт до літа 2026 року. 

Фонсеку відправили у відставку після домашньої нічиєї 1:1 у 18-му турі чемпіонату Італії з "Ромою", за яку виступає українець Артем Довбик. У турнірній таблиці Серії A "Мілан" займає восьме місце. 

51-річний Паулу Фонсека очолив "Мілан" влітку 2024 року та замінив на посаді головного тренера Стефано Піолі. У 2016 - 2019 роках португалець працював у "Шахтарі" та тричі вигравав чемпіонат та Кубок України. Також тренував португальські "Авеш", "Пасуш де Феррейру", "Порту", "Брагу", італійську "Рому" та французький "Лілль". 

50-річний Сержіу Консейсау тренував португальські "Ольяненсе", "Академіку", "Брагу", "Вікторію Гімарайнш", "Порту" та французький "Нант". Під керівництвом Консейсау  "Порту" тричі виграв чемпіонат Португалії.

Консейсау в "Мілані" вже здобув першу перемогу. 3 січня в Ер-Ріяді міланці перемогли "Ювентус" у півфіналі Суперкубка Італії  - 2:1. 6 січня у вирішальному матчі турніру в Саудівській Аравії "Мілан" зіграє з "Інтером".  

ПСЖ переміг "Монако" у фіналі Суперкубка Франції

ПСЖ - володар Суперкубка Франції

ПСЖ - володар Суперкубка Франції, фото: Getty Images

5 січня відбувся фінальний матч Суперкубка Франції з футболу. Зустріч між ПСЖ та "Монако" відбулася у Досі (Катар). Переможець визначився наприкінці гри, у компенсований арбітром час, коли за парижан забив Усман Дембеле. ПСЖ переміг 1:0 та став володарем трофея в рекордний - 13-й раз. Другим за кількість суперкубкових титулів у Франції йде "Ліон", в якого 8 перемог. 

ПСЖ виграв свій перший трофей після того, як влітку 2024 року команду залишив Кіліан Мбаппе. Форвард перейшов до іспанського "Реалу" на правах вільного агента. Після цього він відсудив у парижан 55 млн євро, які вони заборгували йому за контрактом. Судова тяганина продовжується. Наразі клуб відмовляється платити футболісту, натомість Мбаппе погрожує домогтися заборони ПСЖ на виступи в єврокубках. 

У віці 103 роки померла найстарша у світі олімпійська чемпіонка 

Агнеш Келеті в 2016 році

Агнеш Келеті у 2016 році, фото: Getty Images

2 січня померла легендарна угорська гімнастка Агнеш Келеті. Її госпіталізували в критичному стані з пневмонією 25 грудня. Жінка не дожила до свого 104-річчя тиждень.

Майбутня олімпійська чемпіонка народилась в 1921 році в Угорщині. Під час Голокосту через своє єврейське походження вона переховувалась в угорському селі під вигаданим ім'ям.

Келеті загалом здобула 10 олімпійських медалей зі спортивної гімнастики, з яких 5 золотих. Зокрема, на Олімпійських іграх 1952 року в Гельсінкі вона завоювала золоту медаль у вільних вправах, а також срібло і дві бронзи. Піку кар'єри Агнеш Келеті досягла на Олімпіаді в Мельбурні 1956 року, де здобула 4 золоті та 2 срібні медалі.

Теги:
Статті
Новини
Футбол
шахи
Інтер
Ювентус
Олімпіада
Реал
спортивна гімнастика
Мілан
ПСЖ
Ліон
Монако
Кіліан Мбаппе
Артем Довбик
Серія А
Рома
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Зеленський
Автор Ксенія Золотова
5 січня, 2025 неділя
Зеленський узяв розслідування дезертирства у 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль, - Бутусов
Київ
-1.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.03
    Купівля 42.03
    Продаж 42.64
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 січня
13:31
Болгарія
У Болгарії провалили перемовини про формування нового уряду
13:27
Rheinmetall
Rheinmetall поставить Україні 180 тис. боєприпасів для Gepard
13:13
"Не потурайте злу": українські діячі у відкритому листі до світових лідерів закликали до справедливого припинення війни
12:46
Кава
До 40 грн за чашку: протягом 2024 року еспресо в Україні подорожчало на 11%
12:36
Курахове
У Росії заявили про захоплення Курахового. ЗСУ спростовують
12:12
Хотіли підірвати вхід до будівлі підрозділів Сил оборони: СБУ запобігла теракту росіян на Київщині
12:09
Disney
Після повномасштабного вторгнення РФ Disney і Sony отримали $16,5 млн від московської компанії, - ЗМІ
12:03
Свято Хрещення Господнього
Свято Хрещення Господнього 2025: історія, дата та як відзначати
12:00
OPINION
блог Євген Магда
Чому Зеленський матюкається під час публічних інтерв'ю
11:58
Майдан
У Києві на Майдані чоловік хотів підпалити прапорці загиблим військовим: поліція розпочала його пошуки
11:35
коронавірус
"Ситуація рутинна й контрольована": у Центрі здоров'я розповіли про метапневмовірус, який спалахнув у Китаї
11:15
ЗАЕС
Біля окупованої Запорізької АЕС лунали вибухи, - МАГАТЕ
11:09
Ексклюзив
Розраховано на дві цільові групи: політолог Кошель про нецензурну лексику Зеленського в інтерв'ю американському подкастеру
11:08
Енергетика
Через бойові дії за добу було знеструмлено понад 33 тис. споживачів: ситуація в енергосистемі станом на 6 січня
10:57
Ентоні Блінкен
КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеула
10:35
вірус X
В Індії зафіксували спалах HMPV
10:35
Оновлено
камера фіксації
У поліції спростували інформацію про встановлення камер контролю швидкості в Херсоні
10:20
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ситуація цікава та важлива: Згурець про контрнаступальні дії ЗСУ на Курщині
10:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
Новий наступ на Курщину та як технологічний процес оголив недоліки протиракетної оборони Великої Британії. Акценти світових ЗМІ 6 січня
10:08
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Ні Росія, ні Україна не домінують у Чорному морі, - командувач ВМС Естонії
10:00
OPINION
Відсутність російського газу поверне Придністров'я в Молдову
09:31
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 2 ракети та 79 ворожих безпілотників
09:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 січня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:20
Ексклюзив
розлив мазуту в Севастополі
"Наслідки будуть навіть в Одесі, а найгірші - в Азовському морі": Андрющенко про забруднення мазутом після аварії танкерів РФ
09:14
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
В окупованому Лисичанську росіяни облаштували військовий полігон біля житлового масиву, - ОВА
09:05
санкції США
США планують посилити санкції проти тіньового флоту РФ, - Reuters
08:57
Андрей Данко
Словацька делегація слідом за прем'єром Фіцо відвідає Москву. Її очолить віцеспікер Данко
08:26
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 184 боєзіткнення: найбільше окупанти атакують під Покровськом і на Курщині
08:22
США послабили обмеження на гуманітарну допомогу для Сирії на знак підтримки нової влади, - WSJ
08:22
Ексклюзив
стела "Зірка", Харків
"У Харкові виник скандальчик": депутатка облради Куц про декомунізацію в місті
08:14
Оновлено
Атака БПЛА в ніч на 6 січня: на Київщині пошкоджено два будинки й авто, на Черкащині - склад із зерном
08:00
OPINION
Лист до працівника ТЦК
07:55
терористи ХАМАС
ХАМАС оприлюднив список із 34 заручників, яких звільнить на першому етапі потенційної угоди про перемир'я з Ізраїлем, - BBC
07:30
Інфографіка
збита російська техніка
За добу Сили оборони знищили 1550 окупантів, 45 ворожих БМП і 14 танків
06:58
КНДР ракета
Південна Корея заявила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети
06:57
Тріумф "Бруталіста": оголошено переможців премії "Золотий глобус" – 2025
06:40
ЗСУ
В ISW розповіли, в яких районах Курщини ЗСУ мають тактичні успіхи
05:42
В Україні офіційно підтверджено 13 випадків метапневмовірусу
00:39
Внаслідок забруднення мазутом у Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів
00:05
Петр Павел
Президент Чехії протягом 2024 року дозволив 40 громадянам воювати у лавах ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV