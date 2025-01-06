Карлсен позбувся титулу ЧС через джинси, а ПСЖ виграв перший титул без Мбаппе. Головні новини світового спорту за тиждень

Карлсен потрапив у скандал на ЧС зі швидких шахів

Виступ лідера світового шахового рейтингу Магнуса Карлсена на чемпіонаті світу зі швидких шахів супроводжувався скандалами. До Нью-Йорку норвежець приїхав захищати титули переможця ЧС в обох дисциплінах - з рапіду та бліцу. Проте зробити йому це в США вдалося лише в одному з видів програми.

Спочатку Карлсена не допустили до дев'ятої партії ЧС з рапіду через порушення дрес-коду. Він прийшов на змагання у джинсах, що заборонено регламентом ФІДЕ. Найкращому шахісту світу запропонували переодягтися, проте він категорично відмовився це робити, різко розкритикував міжнародну федерацію за безглузді норми та заявив, що не продовжуватиме виступи в рапіді, а також зніметься з турніру з бліцу.

Магнус Карлсен, фото: Getty Images

Врешті Магнуса Карлсена вмовили зіграти на ЧС з бліцу, але й ці змагання завершилися скандалом. У фіналі норвежець зустрічався із "нейтральним" шахістом з Росії Яном Непомнящим. Обидва виграли по дві партії, а на тайбрейку до першої перемоги тричі зіграли внічию. Врешті гросмейстери погодилися на нічию та розділили чемпіонський титул. Через це Карлсена та Непомнящого звинуватили, що вони навмисне розписали мирову. Норвежець звинувачення відкинув та заявив, що ніколи заздалегідь не домовлявся про нічиї.

34-річний Магнус Карслен став чемпіоном світу з бліцу увосьме. Турнір з рапіду виграв нейтральний представник РФ Володар Мурзін. У жінок на ЧС з рапіду перемогла Гампі Конеру з Індії, у бліці найсильнішою виявилася китаянка Цзюй Венцьзюнь.

Рапід – це різновид шахів зі скороченим контролем часу, коли кожному шахісту дається на усі ходи партії не більше 60 хв. У бліці на всі ходи відводиться 10 хв.

Клебо та Йогауг виграли "Тур де Скі"

Терезе Йогауг, фото: Getty Images

Якщо ФІДЕ закриває очі на повномасштабну агресію РФ проти України та дозволяє росіянам та білорусам грати у нейтральному статусі, то FIS (Міжнародна федерація лижного спорту) з 2022 року не робить для них жодних послаблень. Без представників цих країн пройшла й багатоденка "Тур де Скі", яка завершилася 5 січня в Італії.

У чоловіків переможцем змагань, які складалися із семи гонок, став норвежець Йоганнес Клебо. Він виграв "Тур де Скі" вчетверте та повторив досягнення швейцарця Даріо Колоньї.

Серед жінок перемогла представниця Норвегії - Терезе Йогауг. Вона також виграла "Тур де Скі" вчетверте та повторила досягнення Юстини Ковальчик з Польщі.

Збірна України на "Тур де Скі" також потрапила на перші шпальти, але не через досягнення, а непорозуміння. Вікторія Олех, Софія Шкатула, Анастасія Нікон, Андрій Доценко і Денис Мухотінов несподівано для організаторів багатоденки зникли зі списку учасників після третього етапу. Головний тренер нашої команди Олександр Пуцко пізніше пояснив, що українці заздалегідь планували участь лише в першій частині змагань. Проте, питання чому про це не знали у FIS, залишилося без відповіді.

"Мілан" звільнив Фонсеку та призначив новим тренером Консейсау

Сержіу Консейсау, фото: Getty Images

30 грудня італійський футбольний клуб "Мілан" відправив у відставку колишнього головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку та призначив на посаду іншого португальця - Сержіу Консейсау, з яким уклали контракт до літа 2026 року.

Фонсеку відправили у відставку після домашньої нічиєї 1:1 у 18-му турі чемпіонату Італії з "Ромою", за яку виступає українець Артем Довбик. У турнірній таблиці Серії A "Мілан" займає восьме місце.

51-річний Паулу Фонсека очолив "Мілан" влітку 2024 року та замінив на посаді головного тренера Стефано Піолі. У 2016 - 2019 роках португалець працював у "Шахтарі" та тричі вигравав чемпіонат та Кубок України. Також тренував португальські "Авеш", "Пасуш де Феррейру", "Порту", "Брагу", італійську "Рому" та французький "Лілль".

50-річний Сержіу Консейсау тренував португальські "Ольяненсе", "Академіку", "Брагу", "Вікторію Гімарайнш", "Порту" та французький "Нант". Під керівництвом Консейсау "Порту" тричі виграв чемпіонат Португалії.

Консейсау в "Мілані" вже здобув першу перемогу. 3 січня в Ер-Ріяді міланці перемогли "Ювентус" у півфіналі Суперкубка Італії - 2:1. 6 січня у вирішальному матчі турніру в Саудівській Аравії "Мілан" зіграє з "Інтером".

ПСЖ переміг "Монако" у фіналі Суперкубка Франції

ПСЖ - володар Суперкубка Франції, фото: Getty Images

5 січня відбувся фінальний матч Суперкубка Франції з футболу. Зустріч між ПСЖ та "Монако" відбулася у Досі (Катар). Переможець визначився наприкінці гри, у компенсований арбітром час, коли за парижан забив Усман Дембеле. ПСЖ переміг 1:0 та став володарем трофея в рекордний - 13-й раз. Другим за кількість суперкубкових титулів у Франції йде "Ліон", в якого 8 перемог.

ПСЖ виграв свій перший трофей після того, як влітку 2024 року команду залишив Кіліан Мбаппе. Форвард перейшов до іспанського "Реалу" на правах вільного агента. Після цього він відсудив у парижан 55 млн євро, які вони заборгували йому за контрактом. Судова тяганина продовжується. Наразі клуб відмовляється платити футболісту, натомість Мбаппе погрожує домогтися заборони ПСЖ на виступи в єврокубках.

У віці 103 роки померла найстарша у світі олімпійська чемпіонка

Агнеш Келеті у 2016 році, фото: Getty Images

2 січня померла легендарна угорська гімнастка Агнеш Келеті. Її госпіталізували в критичному стані з пневмонією 25 грудня. Жінка не дожила до свого 104-річчя тиждень.

Майбутня олімпійська чемпіонка народилась в 1921 році в Угорщині. Під час Голокосту через своє єврейське походження вона переховувалась в угорському селі під вигаданим ім'ям.

Келеті загалом здобула 10 олімпійських медалей зі спортивної гімнастики, з яких 5 золотих. Зокрема, на Олімпійських іграх 1952 року в Гельсінкі вона завоювала золоту медаль у вільних вправах, а також срібло і дві бронзи. Піку кар'єри Агнеш Келеті досягла на Олімпіаді в Мельбурні 1956 року, де здобула 4 золоті та 2 срібні медалі.