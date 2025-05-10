Костюк після перемоги над ексросіянкою Касаткіною потиснула їй руку

Про це повідомляє офіційний сайт WTA .

У Римі, в матчі другого кола турніру Internazionali BNL d'Italia Костюк перемогла Касаткіну з рахунком 6:4, 6:2. Поєдинок тривав 1 год. 28 хв.

Після завершення матчу українка несподівано для багатьох потисла руку росіянці, яка нещодавно змінила громадянство і тепер виступає за Австралію. Раніше Костюк принципово уникала рукостискання з представницями РФ та Білорусі.

У третьому колі Костюк зіграє проти 24 ракетки світу Лейли Фернандес з Канади.

Marta Kostyuk gets a very good win against Daria Kasatkina 6-4, 6-2.



And YES, there was an handshake between the Ukrainian and the Russian who now is representing Australia. pic.twitter.com/nJTbrNhYSH — José Morgado (@josemorgado) May 9, 2025

Турнір WTA 1000 в Римі

Друге коло

9 травня

Марта Костюк (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія) 6:4, 6:2