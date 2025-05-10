Костюк після перемоги над ексросіянкою Касаткіною потиснула їй руку
У п'ятницю, 9 травня, українська тенісистка Марта Костюк перемогла Дар'ю Касаткіну, яка змінила російське громадянство на австралійське, та після матчу потиснула їй руку
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
У Римі, в матчі другого кола турніру Internazionali BNL d'Italia Костюк перемогла Касаткіну з рахунком 6:4, 6:2. Поєдинок тривав 1 год. 28 хв.
Після завершення матчу українка несподівано для багатьох потисла руку росіянці, яка нещодавно змінила громадянство і тепер виступає за Австралію. Раніше Костюк принципово уникала рукостискання з представницями РФ та Білорусі.
У третьому колі Костюк зіграє проти 24 ракетки світу Лейли Фернандес з Канади.
Турнір WTA 1000 в Римі
Друге коло
9 травня
Марта Костюк (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія) 6:4, 6:2
- 7 травня Марта Костюк у першому колі турніру в Римі перемогла філіппінку Александру Еалу.
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