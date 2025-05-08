Костюк почала турнір WTA 1000 у Римі з особистого рекорду, а Ястремська поступилася "нейтральній" суперниці
Українська тенісистка Марта Костюк здобула найбільш переконливу у своїй кар'єрі перемогу в першому турі на турнірі WTA 1000 у Римі. Ще одна представниця України, Даяна Ястремська, поступилася "нейтральній" Анастасії Потапенко
Про це пише Суспільне.Спорт.
Марта Костюк у першому турі змагань у двох сетах обіграла 19-річну філіппінку Александру Еалу. Для українки це була перша очна зустріч з філіппінкою.
Матч тривав годину і дві хвилини, Марта Костюк програла лише один гейм. Зустріч завершилася з рахунком 6:0, 6:1 на користь українки.
Ця перемога стала найбільш переконливою в кар'єрі Марти Костюк в основній сітці турніру WTA. Досі українська тенісистка програвала менш ніж один гейм лише на рівні турнірів ITF.
У другому колі українка зіграє проти колишньої росіянки, а тепер представниці Австралії Дар'ї Касаткіної, 14-ї ракетки світу. Костюк вдруге поспіль проходить стартовий раунд на турнірі WTA 1000 у Римі. Її найкращим результатом було третє коло у 2023 році.
Водночас ще одна представниця України, Даяна Ястремська поступилася у першому раунді турніру в поєдинку проти "нейтральної" Анастасії Потапенко (1:2 за сетами). Раніше тенісистки провели чотири очні зустрічі, в яких здобули по дві перемоги.
Після вильоту Ястремської, на турнірі, крім Марти Костюк, залишилася також українка Еліна Світоліна. Вона розпочне виступ з другого кола матчем проти іспанки Джессіки Бузас Манейро.
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