Костюк почала турнір WTA 1000 у Римі з особистого рекорду, а Ястремська поступилася "нейтральній" суперниці

Про це пише Суспільне.Спорт.

Марта Костюк у першому турі змагань у двох сетах обіграла 19-річну філіппінку Александру Еалу. Для українки це була перша очна зустріч з філіппінкою.

Матч тривав годину і дві хвилини, Марта Костюк програла лише один гейм. Зустріч завершилася з рахунком 6:0, 6:1 на користь українки.

Ця перемога стала найбільш переконливою в кар'єрі Марти Костюк в основній сітці турніру WTA. Досі українська тенісистка програвала менш ніж один гейм лише на рівні турнірів ITF.

У другому колі українка зіграє проти колишньої росіянки, а тепер представниці Австралії Дар'ї Касаткіної, 14-ї ракетки світу. Костюк вдруге поспіль проходить стартовий раунд на турнірі WTA 1000 у Римі. Її найкращим результатом було третє коло у 2023 році.

Водночас ще одна представниця України, Даяна Ястремська поступилася у першому раунді турніру в поєдинку проти "нейтральної" Анастасії Потапенко (1:2 за сетами). Раніше тенісистки провели чотири очні зустрічі, в яких здобули по дві перемоги.

Після вильоту Ястремської, на турнірі, крім Марти Костюк, залишилася також українка Еліна Світоліна. Вона розпочне виступ з другого кола матчем проти іспанки Джессіки Бузас Манейро.