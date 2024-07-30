Костюк вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок Марти Костюк проти Марії Саккарі в 1/8 фіналу Олімпіади тривав 2 години і 49 хвилин. Українська тенісистка поступилась у першому сеті (4:6), проте зуміла перевернути хід гри й здобула перемогу над восьмою ракеткою світу у двох наступних сетах (7:6, 6:4).

У матчі за вихід до півфіналу Олімпіади-2024 перша ракетка України Марта Костюк зіграє проти хорватки Донни Векич, яка займає 21 місце у рейтингу WTA. Поєдинок відбудеться 31 липня.