Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Костюк вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2024
Оновлено

Костюк вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2024

Влад Дідусь
30 липня, 2024 вiвторок
19:24
Спорт Марта Костюк, Олімпіада-2024

У вівторок, 30 липня, українська тенісистка Марта Костюк обіграла Марію Саккарі з Греції в 1/8 фіналу Олімпіади-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок Марти Костюк проти Марії Саккарі в 1/8 фіналу Олімпіади тривав 2 години і 49 хвилин. Українська тенісистка поступилась у першому сеті (4:6), проте зуміла перевернути хід гри й здобула перемогу над восьмою ракеткою світу у двох наступних сетах (7:6, 6:4).

У матчі за вихід до півфіналу Олімпіади-2024 перша ракетка України Марта Костюк зіграє проти хорватки Донни Векич, яка займає 21 місце у рейтингу WTA. Поєдинок відбудеться 31 липня.

  • Окрім індивідуальних змагань Марта Костюк продовжує боротьбу на Олімпіаді-2024 у парному розряді, де вона виступає разом з Даяною Ястремською.
  • Марта Костюк - єдина українка, яка зіграє у чвертьфіналі Олімпіади-2024. У паралельній зустрічі 1/8 фіналу Еліна Світоліна поступилась Барборі Крейчиковій з Чехії.
Теги:
теніс
Олімпіада-2024
Марта Костюк
Олімпійська збірна України
Читайте також:
ПВК Вагнера
Автор Віталій Бесараб
28 липня, 2024 неділя
Військовий експерт Мусієнко назвав країну, яка може бути зацікавлена в полонених вагнерівцях з Малі
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
28 липня, 2024 неділя
Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
Борис Філатов
Автор Євген Козярін
29 липня, 2024 понедiлок
Філатов назвав приблизну кількість людей, які зараз живуть у Дніпрі
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.84
    Купівля 40.84
    Продаж 41.33
  • EUR
    Купівля 44.15
    Продаж 44.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 липня
20:44
Ексклюзив
ЗСУ
"Це критично важливо": експерт Дикий пояснив, чому потрібно встановити граничний термін служби в лавах ЗСУ
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чому український Zvook цікавить країни НАТО та закордонні оборонні компанії. Колонка Сергія Згурця
20:19
Ексклюзив
ССО ЗСУ
Війна не закінчиться у 2025 році, адже закладаються великі фінансові видатки на безпеку і оборону, - економіст Пендзин
20:18
паспорт РФ
Правозахисники виявили, що законодавство України про колабораціонізм не враховує норм МГП
20:01
Оновлено
Андрій Юсов
ГУР підтвердило ураження двох російських бомбардувальників Ту-22М3 на базі "Оленья"
20:00
OPINION
Руслан Рохов
Diversity - це наше джерело сили
19:59
Матч Україна - Аргентина, Олімпіада-2024
Україна програла Аргентині та вилетіла з футбольного турніру на Олімпіаді-2024
19:50
Лівий Берег
"Лівий Берег" розтрощив "Минай" та переміг у "турнірі чотирьох" за вихід в УПЛ
19:40
Оновлено
Лукашенко помилував громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого в Білорусі до страти
19:33
Прапор США
США нададуть Філіппінам $500 млн для зміцнення оборони на тлі дій Китаю в регіоні
19:29
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд очікує механізму G7 для передачі Україні $50 млрд від активів РФ, – Шмигаль
19:24
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:14
Оновлено
Еліна Світоліна, Олімпіада-2024
Світоліна програла десятій ракетці світу та вилетіла з Олімпіади
19:06
Оновлено
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах
Олімпіада: фехтувальниці показали найкращий результат в історії України у жіночій командній шпазі
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 888-го дня війни: РФ втратила на Східному напрямку 988 окупантів, а США оснастять F-16 для України сучасним озброєнням
18:51
Українські курорти на ТОТ вороги "передали в підпорядкування" МОЗ РФ, - Спротив
18:50
Оновлено
Зеленський перевірив будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю на Волині й відвідав військовий шпиталь на Рівненщині
18:43
Михайло Подоляк
В ОП заявили, що Україна готова до переговорів з РФ: на яких умовах
18:27
Бондо Гагнідзе
У боях за Україну загинув доброволець з Грузії Бондо Гагнідзе
18:22
Петер Сіярто
Cіярто висловив думку, що припинення транзиту нафти "Лукойл" до Угорщини й Словаччини ініціювали в ЄС
18:20
Ексклюзив
ТЦК, штраф
Адвокатка пояснила, в яких ситуаціях судова практика стає на захист ТЦК, коли мобілізують юнаків, молодших за 25 років
18:07
Погано замаскована РЛС і кілька комплексів С-300: партизани вистежили в Криму техніку окупантів
18:06
військовий квиток, мобілізація
Уряд спростив бронювання перевізників від мобілізації: що змінилося
18:02
OPINION
Борис Бабін
Геноцид для Нацбанку, або Просто позика з російським паспортом
18:00
Ексклюзив
підводний човен
Для чого РФ вивела в море три підводні човни з крилатими ракетами: пояснює Братчук
17:51
Правоохоронці затримали пару, яка підпалювала волонтерські й військові авто на Київщині
17:50
Єкатеринбург, пожежа
У Єкатеринбурзі загорівся оборонний завод з хімічною продукцією
17:50
Оновлено
Угорщина
Угорщина спрощує умови в'їзду для громадян РФ та Білорусі. Єврокомісія просить пояснення
17:38
"Опечатані до з'ясування обставин": окупанти у Бердянську відбиратимуть приміщення підприємців, які виїхали з ТОТ
17:37
Укрзалізниця з'ясувала, які потяги пасажири вважають найбільш комфортними
17:35
Пресреліз
День Ідей в Одесі
Мілітарна демократія та стійкість в часи випробувань: як пройшов День Ідей в Одесі
17:27
F-16
Україна цьогоріч зможе залучити близько 10 винищувачів F-16 через нестачу навчених пілотів, - NYT
17:20
Данило Гетманцев
Ситуація з грошовими виплатами військовим може загостритися вже наприкінці вересня, – Гетманцев
17:17
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Уночі 30 липня Сили оборони вдарили по нафтобазі росіян у Курській області
17:16
Інфографіка
Олімпійська збірна України з футболу, Олімпіада-2024
Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: який вигляд має таблиця групи України перед вирішальним матчем
17:10
Ван Ї
"Щоб побачив наслідки агресії РФ на власні очі": в Україну запросили очільника МЗС Китаю
17:10
Новини компаній
Учасники проєкту Femunity Teens
Femunity Teens: як випускники школи жіночого лідерства від Ferrexpo зробили проєкт для підлітків
17:09
електроенергія
Укренерго не планує застосовувати графіки вимкнень світла 31 липня
16:59
Оновлено
Макс Барських
Барських англійською розповів латвійським ЗМІ, чому відмовився від російської мови
16:58
Андрій Білоусов
У РФ заявили, що виробляють до 4 тис. FPV-дронів на добу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV