Кубок світу з біатлону: жіноча збірна України фінішувала у топ-7 естафети

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Восьмий етап Кубка світу з біатлону проходить у Солджер Голлоу (США). Україну в жіночій естафеті представили Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Ірина Петренко.

Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії, яка використала 5 додаткових патронів. Норвежці пройшли дистанцію за 1 годину, 4 хвилин та 15,5 сек.

Українські спортсмени відстали від Норвегії на 2 хв і 17,8 сек. Меркушина перший етап закінчила 10-ю, вона використала 2 додаткові патрони; Джима передала естафету 7-ю з двома додатковими патронами; Дмитренко закінчила 6-ю та зробила один промах; Петренко, яка останньою прийняла естафету, на стрільбі використала 1 додатковий патрон.

Кубок світу з біатлону

8-й етап

Естафета. Жінки

9 березня

1. Норвегія - 1:04.15,5 (0 штрафних кіл + 5 додаткових патронів)

2. Німеччина - відставання 17,2 (0+7)

3. Швеція - 42,0 (0+10)

...

7. Україна - 2.17,8 (0+6)