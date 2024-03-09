Кубок світу з біатлону: жіноча збірна України фінішувала у топ-7 естафети
Сьогодні, 9 березня, пройшла жіноча естафета в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Восьмий етап Кубка світу з біатлону проходить у Солджер Голлоу (США). Україну в жіночій естафеті представили Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Ірина Петренко.
Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії, яка використала 5 додаткових патронів. Норвежці пройшли дистанцію за 1 годину, 4 хвилин та 15,5 сек.
Українські спортсмени відстали від Норвегії на 2 хв і 17,8 сек. Меркушина перший етап закінчила 10-ю, вона використала 2 додаткові патрони; Джима передала естафету 7-ю з двома додатковими патронами; Дмитренко закінчила 6-ю та зробила один промах; Петренко, яка останньою прийняла естафету, на стрільбі використала 1 додатковий патрон.
Кубок світу з біатлону
8-й етап
Естафета. Жінки
9 березня
1. Норвегія - 1:04.15,5 (0 штрафних кіл + 5 додаткових патронів)
2. Німеччина - відставання 17,2 (0+7)
3. Швеція - 42,0 (0+10)
...
7. Україна - 2.17,8 (0+6)
- 8 березня пройшла чоловіча естафета в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону. Україна фінішувала дев'ятою.
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