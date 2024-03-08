Збірна України фінішувала 9-ю у чоловічій естафеті на Кубку світу
Сьогодні, 8 березня, пройшла чоловіча естафета в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Восьмий етап Кубка світу з біатлону проходить у Солджер Голлоу (США). Україну в чоловічій естафеті представили Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко.
Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії, яка заробила три кола штрафу та використала 5 додаткових патронів. Норвежці пройшли дистанцію за 1 годину, 13 хвилин та 12,3 сек.
Українські спортсмени відстали від Норвегії на 3 хв і 57,4 сек. Прима закінчив свій етап 3-м, не допустивши жодної хиби; Підручний передав естафету 2-м та використав при стрільбі додатковий патрон; Мандзин пішов на штрафне коло та закінчив етап 9-м; Дудченко при стрільбі використав 2 додаткові патрони.
Кубок світу з біатлону
8-й етап
Естафета. Чоловіки
8 березня
1. Норвегія - 1:13.12,3 (3 штрафні кола + 5 додаткових патронів)
2. Італія - відставання 25,5 (0+8)
3. Німеччина - 27,3 (0+8)
4. США - 1.30,0 (1+9)
5. Швеція - 1.46,5 (1+9)
6. Австрія - 3.12,1 (0+8)
...
9. Україна - 3.57,4 (1+7)
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