Збірна України фінішувала 9-ю у чоловічій естафеті на Кубку світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Восьмий етап Кубка світу з біатлону проходить у Солджер Голлоу (США). Україну в чоловічій естафеті представили Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко.

Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії, яка заробила три кола штрафу та використала 5 додаткових патронів. Норвежці пройшли дистанцію за 1 годину, 13 хвилин та 12,3 сек.

Українські спортсмени відстали від Норвегії на 3 хв і 57,4 сек. Прима закінчив свій етап 3-м, не допустивши жодної хиби; Підручний передав естафету 2-м та використав при стрільбі додатковий патрон; Мандзин пішов на штрафне коло та закінчив етап 9-м; Дудченко при стрільбі використав 2 додаткові патрони.

Кубок світу з біатлону

8-й етап

Естафета. Чоловіки

8 березня

1. Норвегія - 1:13.12,3 (3 штрафні кола + 5 додаткових патронів)

2. Італія - відставання 25,5 (0+8)

3. Німеччина - 27,3 (0+8)

4. США - 1.30,0 (1+9)

5. Швеція - 1.46,5 (1+9)

6. Австрія - 3.12,1 (0+8)

...

9. Україна - 3.57,4 (1+7)