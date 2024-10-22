Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 22 жовтня
У вівторок, 22 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зустрічається у гостях з англійським "Арсеналом", а іспанська "Жирона", за яку виступає українець Віктор Циганков, приймає словацький "Слован"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.
Ліга чемпіонів
Основний раунд. 3-й тур
22 жовтня
19:45 "Мілан" (Італія) - "Брюгге" (Бельгія)
19:45 "Монако" (Франція) - "Црвена Звезда" (Сербія)
22:00 "Арсенал" (Англія) - "Шахтар" (Україна)
22:00 "Астон Вілла" (Англія) - "Болонья" (Італія)
22:00 "Жирона" (Іспанія) - "Слован" (Словаччина)
22:00 ПСЖ (Франція) - ПСВ (Нідерланди)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
22:00 "Штурм" (Австрія) - "Спортинг" (Португалія)
Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іній італійській команді - "Аталанті" (0:3).
У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".
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