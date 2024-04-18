Лунін наголосив на "складній ситуації" в Україні після виграної серії пенальті в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів

Про це пише MadridXtra.

За його словами, в Україні складна ситуація, тому йому важко тренуватися.

"В моїй країні складна ситуація. Через це мені непросто тренуватися щодня. Але я хочу подякувати всім, хто мене підтримує", - заявив Лунін.

Lunin: “The situation is difficult in my country. It is not easy for me to train on a day-to-day basis because of this. But I want to thank everyone who is supporting me.” pic.twitter.com/X4pLQSxTp6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 17, 2024