Лунін наголосив на "складній ситуації" в Україні після виграної серії пенальті в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів
Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін після чвертьфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" висловився щодо війни в Україні
Про це пише MadridXtra.
За його словами, в Україні складна ситуація, тому йому важко тренуватися.
"В моїй країні складна ситуація. Через це мені непросто тренуватися щодня. Але я хочу подякувати всім, хто мене підтримує", - заявив Лунін.
- Андрій Лунін допоміг мадридцям перемогти "Манчестер Сіті" у серії післяматчевих одинадцятиметрових та вийти до півфіналу Ліги чемпіонів.
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