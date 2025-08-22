Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Спорт Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное

Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное

Дмитро Марценишин
22 серпня, 2025 п'ятниця
18:16
Спорт Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років з веслування на каное Людмила Лузан

У п'ятницю, 22 серпня, Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули золоту медаль чемпіонату світу у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 м

Зміст

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.  

У Мілані у фіналі змагань каное-двійок на 500 м Людмила Лузан та Ірина Федорів фінішували з результатом 1 хв 53,3 сек. Срібло здобула Канада, бронзу - Іспанія. 

Для Лузан ця золота нагорода виявилася п'ятою на ЧС та другою в цій дисципліні. Федорів стала чемпіонкою світу вперше в кар'єрі. 

У червні Лузан та Федорів здобули срібло чемпіонату Європи на дистанції 500 м. Людмила Лузан також є срібною призеркою Олімпійських ігор 2020 та 2024 років на каное-двійках та бронзовою медалісткою Токіо-2020 на каное-одиночці. 

Для збірної України медаль Лузан та Федорів стала першою на ЧС-2025 з веслування на байдарках та каное в Італії. 

