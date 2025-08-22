Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

У Мілані у фіналі змагань каное-двійок на 500 м Людмила Лузан та Ірина Федорів фінішували з результатом 1 хв 53,3 сек. Срібло здобула Канада, бронзу - Іспанія.

Для Лузан ця золота нагорода виявилася п'ятою на ЧС та другою в цій дисципліні. Федорів стала чемпіонкою світу вперше в кар'єрі.

У червні Лузан та Федорів здобули срібло чемпіонату Європи на дистанції 500 м. Людмила Лузан також є срібною призеркою Олімпійських ігор 2020 та 2024 років на каное-двійках та бронзовою медалісткою Токіо-2020 на каное-одиночці.

Для збірної України медаль Лузан та Федорів стала першою на ЧС-2025 з веслування на байдарках та каное в Італії.