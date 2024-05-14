Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт "Люди, прокиньтеся": Усик познущався із Ф'юрі та Джошуа через бої проти ексчемпіона UFC

"Люди, прокиньтеся": Усик познущався із Ф'юрі та Джошуа через бої проти ексчемпіона UFC

14 травня, 2024 вiвторок
06:33
Спорт Олександр Усик
Зміст

Український боксер Олександр Усик заявив, що не вважає досягненнями перемоги британців Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа над бійцем UFC Френсісом Нганну

Про це Усик сказав у коментарі Boxing King Media, повідомляє VRinge

За словами українського боксера, він не поділяє захоплення перемогою Джошуа над колишнім чемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Нганну,

адже камерунець проводив лише другий боксерський поєдинок у кар'єрі. 

"Послухайте, люди, прокиньтеся! Олімпійський чемпіон та людина, яка проводила другий бій у боксі. Ентоні просто вийшов у ринг та зробив гарну роботу. UFC – чудовий спорт. Але це інший спорт. UFC і бокс зовсім не схожі один на одного", - сказав Усик. 

Він додав, що не розуміє, як Ф'юрі примудрився побувати  в поєдинку з Нганну в нокдауні та переміг лише за очками.  

"Ф'юрі мав зробити з Нганну те саме. Не знаю, чому Тайсон влаштував це шоу", - здивувався Усик. 

У жовтні 2023 року Тайсон Ф'юрі переміг Френсіса Нганну роздільним рішенням суддів, при цьому британець побував у третьому раунді у нокдауні. 

У березні 2024 року Джошуа нокаутував Нганну в другому раунді. 

Бій Усик - Ф'юрі 

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Читайте також:
Путін_Росгвардія
12 травня, 2024 неділя
Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін
Володимир Зеленський
12 травня, 2024 неділя
Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини
Сергій Лавров
13 травня, 2024 понедiлок
Лавров заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою з Заходом
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.97
  • EUR
    Купівля 42.34
    Продаж 43.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
14 травня
07:03
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України за два тури до фінішу
07:00
Огляд
Путін і Білоусов
Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов
06:50
Оновлено
Ентоні Блінкен у Києві 14 травня
Держсекретар США Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Києва
06:46
Корінна та Міхаель Шумахери
У Швейцарії виставили на аукціон 8 коштовних годинників Міхаеля Шумахера
05:38
Вовчанськ обстріл
В ISW оцінили загрозу наступу РФ для Харкова
05:08
Армія, Велика Британія
Армія Британії використала 3D-принтер для друку запчастин до техніки у польових умовах
04:37
У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно
У США контрольовано підірвали міст, який обвалися внаслідок зіткнення з судном
04:07
Джо Байден
Байден підписав закон щодо заборони імпорту російського урану
03:44
малюнок, діти
В Україну з окупованих територій повернули 9 дітей з родинами
03:18
путін та шойгу
У Держдепі США відреагували на рішення Путіна зняти Шойгу з посади міністра оборони РФ
02:52
малий бізнес
єРобота: в Мінекономіки розповіли, скільки підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу
02:29
СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія
Суд залишив без змін запобіжний захід настоятелю Святогірської лаври УПЦ МП, якого підозрюють у здачі позицій ЗСУ
01:51
евакуація з Харківщини
З прикордоння Харківщини евакуювали понад 6,7 тис. людей, з них 535 - дітей
01:29
Міноборони РФ
В Росії затримали очільника управління кадрів міноборони Кузнєцова
00:56
пожежа на теплоході "М.В. Ломоносов"
В російському Архангельську загорівся теплохід "М.В. Ломоносов"
00:36
Джейк Салліван
Салліван: США щодня ведуть перемовини з союзниками щодо додаткових Patriot для України
00:14
фейк
"3-тя ОШБр відмовляється висуватися на позиції під Харків": добірка російських фейків за 13 травня
2024, понедiлок
13 травня
23:53
Естонія
Естонія серйозно розглядає можливість відправки військ до України, - радник президента
23:53
Оновлено
ЗСУ
На Харківському напрямку ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні, - Генштаб
23:43
Аналітика
Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з питань відновлення України – міністр з питань громад
Політична атмосфера. Зміни в Уряді та чому активісти стають проблемою для ОП
23:42
Україна ЄС
Євросоюз підготував безпекову угоду з Україною, - Reuters
23:39
Оновлено
обстріл, ППО
Ввечері 13 травня РФ запустила дрони по Україні: на Київщині працювала ППО
23:15
F-16 Нідерданди
Перші винищувачі F-16 будуть в Україні впродовж травня, - прем’єрка Данії Фредеріксен
23:07
Електрокомпанія, співвласником якої став режисер "Слуги народу", почала отримувати замовлення від держави
Електрокомпанія, співвласником якої став режисер "Слуги народу", почала отримувати замовлення від держави, - Bihus.Іnfo
22:51
Єнс Столтенберг
Нам потрібно зробити підтримку Україні більш передбачуваною, - Столтенберг
22:35
евакуація
На Сумщині розпочали евакуацію ще з двох прикордонних населених пунктів
22:19
прапори України та США
США анонсували новий пакет допомоги у наступні кілька днів
22:13
На фото: Логотип OpenAI
Може навчатися з попередніх розмов, аналізує зображення та вміє жартувати: OpenAI представила нову голосову модель GPT-4o
22:04
окупанти
РФ намагатиметься просуватися на Харків, проте не очікується серйозних проривів, - Держдеп США
21:19
У Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України розкрили специфіку будівництва фортифікацій
"Врятує багато життів наших солдат": очільник Сил підтримки Герега про специфіку будівництва фортифікацій
20:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На Харківському напрямку вжито заходи щодо стабілізації ситуації. Колонка Сергія Згурця
20:34
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
"Наступною може бути Сумщина": Луценко про наступ окупантів на Харківщині
20:31
Оновлено
ЗСУ
Наступ РФ на Харківщині: тривають бої у Вовчанську та за Лук'янці
20:20
Посол Сербії повернеться до Києва вперше з початку великої війни, - Вучич
20:02
OPINION
Радомир Мокрик
"У Львові кажуть"...
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 810-го дня війни: знищений дорогий російський гелікоптер та Су-25, ЗСУ атакували західними ракетами частину ППО в Криму
19:57
Додаток "Дія"
У Дії запустили бета-тестування посвідчення ветерана
19:56
Володимир Зеленський
"Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну": Зеленський про посилення наступу РФ
19:53
Оновлено
Зоря - Верес
УПЛ: "Зоря" та "Верес" зіграли внічию, "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Колос", результати інших матчів 28-го туру
19:48
Ексклюзив
евакуація
В Середино-Будській громаді Сумщини триває примусова евакуація дітей, - журналістка Яцина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV