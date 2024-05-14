"Люди, прокиньтеся": Усик познущався із Ф'юрі та Джошуа через бої проти ексчемпіона UFC

Про це Усик сказав у коментарі Boxing King Media, повідомляє VRinge.

За словами українського боксера, він не поділяє захоплення перемогою Джошуа над колишнім чемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Нганну,

адже камерунець проводив лише другий боксерський поєдинок у кар'єрі.

"Послухайте, люди, прокиньтеся! Олімпійський чемпіон та людина, яка проводила другий бій у боксі. Ентоні просто вийшов у ринг та зробив гарну роботу. UFC – чудовий спорт. Але це інший спорт. UFC і бокс зовсім не схожі один на одного", - сказав Усик.

Він додав, що не розуміє, як Ф'юрі примудрився побувати в поєдинку з Нганну в нокдауні та переміг лише за очками.

"Ф'юрі мав зробити з Нганну те саме. Не знаю, чому Тайсон влаштував це шоу", - здивувався Усик.

У жовтні 2023 року Тайсон Ф'юрі переміг Френсіса Нганну роздільним рішенням суддів, при цьому британець побував у третьому раунді у нокдауні.

У березні 2024 року Джошуа нокаутував Нганну в другому раунді.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).