"Маємо підтримати його ще більше": Усик прокоментував поразку Ловчинського

Про це він сказав на пресконференції Volia Space Ukraine.

"На жаль, один наш хлопець уже отримав поразку. Але ми в цей час маємо ще більше підтримати його. Чому? Тому що ця людина яка завоювала путівку їхати і представляти нашу країну на Олімпіаді. Його прізвище вже є в олімпійській родині. Він представив Україну на Олімпійських іграх", - наголосив Усик.

Український чемпіон також зазначив, що не хоче робити прогнози, але налаштований оптимістично.

"Випадковостей нема. Якщо хтось зі спортсменів високих досягнень думає, що приїде на Олімпіаду і йому фартане - це абсурд. Немає випадковостей. Ти приїжджаєш підготовленим. Є якась частка фарту, який тобі дає Господь. Він дає можливості, бо бачить, як ти працював. І все", - додав боксер.