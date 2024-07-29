"Маємо підтримати його ще більше": Усик прокоментував поразку Ловчинського
Український боксер Олександр Усик заявив, що після поразки Дмитра Ловчинського на Олімпіаді-2024 необхідно підтримати спортсмена та пояснив, чому
Про це він сказав на пресконференції Volia Space Ukraine.
"На жаль, один наш хлопець уже отримав поразку. Але ми в цей час маємо ще більше підтримати його. Чому? Тому що ця людина яка завоювала путівку їхати і представляти нашу країну на Олімпіаді. Його прізвище вже є в олімпійській родині. Він представив Україну на Олімпійських іграх", - наголосив Усик.
Український чемпіон також зазначив, що не хоче робити прогнози, але налаштований оптимістично.
"Випадковостей нема. Якщо хтось зі спортсменів високих досягнень думає, що приїде на Олімпіаду і йому фартане - це абсурд. Немає випадковостей. Ти приїжджаєш підготовленим. Є якась частка фарту, який тобі дає Господь. Він дає можливості, бо бачить, як ти працював. І все", - додав боксер.
- 29 липня український боксер Дмитро Ловчинський у першому бою поступився австралійцеві й вибув з Олімпійських ігор - 2024.
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