Нацбанк випустив монету "Абсолютний", присвячену боксеру Олександру Усику

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"У День захисників і захисниць України голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з українським боксером Олександром Усиком презентували пам'ятну монету "Абсолютний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що монета номіналом 5 грн присвячена перемозі Усика, який у травні 2024 року вперше за останні 25 років став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, об'єднавши чотири чемпіонські пояси.

Монета виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед". На аверсі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Усика.

На реверсі представлено стилізований образ чемпіона на тлі монумента «Батьківщина-мати». Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона написи: 18.05.2024 (дата проведення бою), Абсолютний і Undisputed (титул, який виборов спортсмен).



Тираж монети становить до 50 тисяч штук. Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банках-дистриб'юторах.

"Назва монети - "Абсолютний" - увібрала в себе досягнення і Олександра Усика, і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть до Перемоги, й найбільше - захисників та захисниць", - заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.