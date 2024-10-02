Нацбанк випустив монету "Абсолютний", присвячену боксеру Олександру Усику
Національний банк України 1 жовтня випустив памʼятну монету під назвою "Абсолютний" на честь українського боксера, чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика
Про це повідомила пресслужба НБУ.
"У День захисників і захисниць України голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з українським боксером Олександром Усиком презентували пам'ятну монету "Абсолютний", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що монета номіналом 5 грн присвячена перемозі Усика, який у травні 2024 року вперше за останні 25 років став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, об'єднавши чотири чемпіонські пояси.
Монета виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед". На аверсі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Усика.
На реверсі представлено стилізований образ чемпіона на тлі монумента «Батьківщина-мати». Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона написи: 18.05.2024 (дата проведення бою), Абсолютний і Undisputed (титул, який виборов спортсмен).
Тираж монети становить до 50 тисяч штук. Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банках-дистриб'юторах.
"Назва монети - "Абсолютний" - увібрала в себе досягнення і Олександра Усика, і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть до Перемоги, й найбільше - захисників та захисниць", - заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.
- Раніше, 30 серпня, Нацбанк презентував пам'ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді України. Монету номіналом 5 грн уже ввели в обіг.
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