Нейтральні спортсмени з Росії та Білорусі можуть брати участь у церемонії закриття Олімпіади, - МОК

Про це заявила пресслужба МОК, пише Reuters.

"Рішення виконкому МОК було прийнято на підставі того, що в церемонії закриття беруть участь не команди, а всі спортсмени разом, а також загальна поведінка та дотримання принципів участі спортсменів AIN (індивідуальні нейтральні спортсмени) під час Ігор", - йдеться в заяві МОК.

Reuters нагадує, що нейтральних спортсменів не допустили до церемонії відкриття Ігор, а командам з Росії та Білорусі заборонено брати участь в Олімпіаді.

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Лише кільком спортсменам Міжнародний олімпійський комітет дозволив змагатися як індивідуальними нейтральними спортсменами (AIN) після проходження процесу перевірки, зокрема щодо публічних заяв щодо війни Росії в Україні або прямих зв’язків з військовими.

Загалом у Парижі змагалися 32 спортсмени з Росії та Білорусі та лише кілька з них залишилися у французькій столиці. Багато з них повернулися додому після закінчення змагань.