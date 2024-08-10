Нейтральні спортсмени з Росії та Білорусі можуть брати участь у церемонії закриття Олімпіади, - МОК
У суботу, 10 серпня, у Міжнародному олімпійському комітеті повідомили, що російські та білоруські спортсмени, які змагаються на Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором, будуть допущені до участі в церемонії закриття Ігор
Про це заявила пресслужба МОК, пише Reuters.
"Рішення виконкому МОК було прийнято на підставі того, що в церемонії закриття беруть участь не команди, а всі спортсмени разом, а також загальна поведінка та дотримання принципів участі спортсменів AIN (індивідуальні нейтральні спортсмени) під час Ігор", - йдеться в заяві МОК.
Reuters нагадує, що нейтральних спортсменів не допустили до церемонії відкриття Ігор, а командам з Росії та Білорусі заборонено брати участь в Олімпіаді.
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Лише кільком спортсменам Міжнародний олімпійський комітет дозволив змагатися як індивідуальними нейтральними спортсменами (AIN) після проходження процесу перевірки, зокрема щодо публічних заяв щодо війни Росії в Україні або прямих зв’язків з військовими.
Загалом у Парижі змагалися 32 спортсмени з Росії та Білорусі та лише кілька з них залишилися у французькій столиці. Багато з них повернулися додому після закінчення змагань.
- За підсумками 14 днів Олімпійських ігор у Парижі в загальному медальному заліку далі лідирують Сполучені Штати Америки, а Україна, в якої 11 нагород, - на 17-му місці.
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