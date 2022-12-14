"Спорт об'єднує нас": Макрон опублікував відео з півфіналу ЧС-2022 Франція - Марокко

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Спеціально до матчу Франція - Марокко Емманюель Макрон приїхав у Катар, щоб подивитись матч своїх земляків зі стадіону в Ель-Хаурі. Відео з трибун Макрон опублікував у інстаграм.

"Всі вболіваємо за перемогу Франції! Не забуваючи про те, що спорт об’єднує нас у повазі та дружбі між двома нашими народами», - написав президент Франції.

Матч розпочався о 21:00. Після першого тайму Франція перемагає Марокко з рахунком 1:0.

7 грудня повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російські та білоруські спортсмени мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Париж.

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