"Спорт об'єднує нас": Макрон опублікував відео з півфіналу ЧС-2022 Франція - Марокко
Президент Франції Емманюель Макрон активно підтримує своїх земляків у півфінальному матчі ЧС-2022 проти Марокко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Спеціально до матчу Франція - Марокко Емманюель Макрон приїхав у Катар, щоб подивитись матч своїх земляків зі стадіону в Ель-Хаурі. Відео з трибун Макрон опублікував у інстаграм.
"Всі вболіваємо за перемогу Франції! Не забуваючи про те, що спорт об’єднує нас у повазі та дружбі між двома нашими народами», - написав президент Франції.
Матч розпочався о 21:00. Після першого тайму Франція перемагає Марокко з рахунком 1:0.
- 7 грудня повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російські та білоруські спортсмени мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Париж.
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