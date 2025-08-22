Олег Дорощук здобув "золото" на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту
Українські стрибуни у висоту взяли участь в етапі Діамантової ліги в Брюсселі. Олег Дорощук здобув "золото", а Дмитро Нікітін посів 10 місце
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Олег Дорощук вперше в карʼєрі отримав "золото" на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту, взявши висоту 2,25 метра з першої спроби. До цього спортсмен двічі був срібним призером змагань в Сілезії та Римі.
"Сьогодні почувався чудово, атмосфера на стадіоні була дуже особливою. Мені дуже подобається стрибати в Брюсселі після того, як я був тут минулого року. Наступним етапом буде фінал Діамантової ліги, а після нього я вирушаю на тренувальний збір до Токіо для останнього змагання сезону", - сказав легкоатлет.
Дмитро Нікітін дебютував на Діамантовій лізі. Він припинив змагання на висоті 2,18 метра та посів 10 місце.
Діамантова ліга 2025, Брюссель (Бельгія), 22 серпня
Стрибки у висоту. Чоловіки
1. Олег Дорощук (Україна) - 2,25 м
2. Томас Кармой (Бельгія) - 2,25 м (поступився за спробами)
3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) - 2,22 м
- 21 червня українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула "срібло" на паризькому етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту.
- Біла Церква
