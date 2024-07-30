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Головна Спорт Олімпіада-2024: Костюк після виходу до чвертьфіналу знялась з парного розряду

Олімпіада-2024: Костюк після виходу до чвертьфіналу знялась з парного розряду

Влад Дідусь
30 липня, 2024 вiвторок
21:21
Спорт Марта Костюк (ліворуч) і Даяна Ястремська, Олімпіада-2024

Для Марти Костюк і Даяни Ястремської завершились виступи у парному розряді Олімпіади-2024

Зміст

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська прийняли рішення знятися з парного турніру на користь чвертьфіналу одиночного турніру Олімпіади.

"Це рішення було прийняте після того, як організатори не дозволили перенести парний матч за участю Марти, який мав відбутися через годину після завершення майже тригодинного особистого протистояння. До слова, українка наголошувала, що у пріоритеті у неї завжди одиночний турнір", - йдеться у повідомленні НОК.

У матчі за вихід до півфіналу Олімпіади-2024 перша ракетка України Марта Костюк зіграє проти хорватки Донни Векич, яка займає 21 місце у рейтингу WTA. Поєдинок відбудеться 31 липня.

  • Марта Костюк - єдина українка, яка зіграє у чвертьфіналі Олімпіади-2024. 30 липня у паралельній зустрічі 1/8 фіналу
  • Еліна Світоліна поступилась Барборі Крейчиковій з Чехії.
  • Даяна Ястремська покинула одиночний турнір раніше. В 1/16 фіналу, 29 липня, українка програла Камілі Осоріо.
Теги:
теніс
Олімпіада
Олімпіада-2024
Марта Костюк
Олімпійська збірна України
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