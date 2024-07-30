Олімпіада-2024: Костюк після виходу до чвертьфіналу знялась з парного розряду

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська прийняли рішення знятися з парного турніру на користь чвертьфіналу одиночного турніру Олімпіади.

"Це рішення було прийняте після того, як організатори не дозволили перенести парний матч за участю Марти, який мав відбутися через годину після завершення майже тригодинного особистого протистояння. До слова, українка наголошувала, що у пріоритеті у неї завжди одиночний турнір", - йдеться у повідомленні НОК.

У матчі за вихід до півфіналу Олімпіади-2024 перша ракетка України Марта Костюк зіграє проти хорватки Донни Векич, яка займає 21 місце у рейтингу WTA. Поєдинок відбудеться 31 липня.