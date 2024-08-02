Олімпіада-2024: Україна не пройшла до фіналу змішаної естафети

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

У кваліфікації змішаної естафети 4х400 метрів Україну презентували Олександр Погорілко, Данило Даниленко, Тетяна Мельник та Мар'яна Шостак.

Наші спортсмени закінчили свій забіг на шостій позиції з результатом 3:15.51. Збірна України не зуміла потрапити до вісімки фіналістів, хоч і випередила Німеччину та Домініканську Республіку.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.