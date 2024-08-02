Олімпіада-2024: Україна не пройшла до фіналу змішаної естафети
У пʼятницю, 2 серпня, збірна України не зуміла кваліфікуватись у фінал Олімпіади-2024 зі змішаної естафети
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
У кваліфікації змішаної естафети 4х400 метрів Україну презентували Олександр Погорілко, Данило Даниленко, Тетяна Мельник та Мар'яна Шостак.
Наші спортсмени закінчили свій забіг на шостій позиції з результатом 3:15.51. Збірна України не зуміла потрапити до вісімки фіналістів, хоч і випередила Німеччину та Домініканську Республіку.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
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