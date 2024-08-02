Олімпіада-2024: Українець Кохан пробився до фіналу в метанні молота

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Михайло Кохан під час першої спроби здійснив заступ та не зміг одразу виконати кваліфікаційний норматив у 77 м. У другій спробі українець надіслав молот на 77,42 м та першим відібрався до фіналу.

Кохан є бронзовим призером чемпіонату Європи - 2024 . У нинішньому сезоні далі українця метали снаряд лише чинний чемпіон світу з Канади Ітан Катцберг (84,38 м) та чемпіон Європи Войцех Новіцкі з Польщі (80,95 м).

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України на Олімпійських іграх у Парижі здобула дві медалі.

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.