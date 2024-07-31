Олімпіада-2024: українець Куліш вийшов у фінал змагань з кульової стрільби

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У кваліфікації Олімпіади-2024 з кульової стрільби з гвинтівки з 50 метрів взяли участь 44 спортсменів. Українець Сергій Куліш набрав 592 бали з 600 можливих і посів третю позицію.

У фінал відібралось 8 найкращих спортсменів. Медальні змагання відбудуться у четвер, 1 серпня. Початок – 10:30.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

29 липня Україна завоювала першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею. Поки це єдина нагорода нашої країни на Іграх у Парижі.