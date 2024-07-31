Олімпіада-2024: українець Куліш вийшов у фінал змагань з кульової стрільби
Українець Сергій Куліш кваліфікувався до фіналу Олімпіади-2024 у кульовій стрільбі з гвинтівки з 50 метрів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У кваліфікації Олімпіади-2024 з кульової стрільби з гвинтівки з 50 метрів взяли участь 44 спортсменів. Українець Сергій Куліш набрав 592 бали з 600 можливих і посів третю позицію.
У фінал відібралось 8 найкращих спортсменів. Медальні змагання відбудуться у четвер, 1 серпня. Початок – 10:30.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
29 липня Україна завоювала першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею. Поки це єдина нагорода нашої країни на Іграх у Парижі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.32
- EUR Купівля 44.17Продаж 44.89
- Актуальне
- Важливе