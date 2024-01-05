Паралімпійця Пісторіуса, який отримав 13 років за вбивство своєї дівчини, достроково звільнили з в'язниці

Про це повідомляє департамент виконання покарань ПАР.

Південноафриканський спортсмен Оскар Пісторіус був умовно-достроково звільнений із в’язниці у п'ятницю, 5 січня. Зараз він перебуває вдома. Більше подробиць у департаменті не навели.

Колишній паралімпієць провів у в'язниці майже 9 з 13 років і 5 місяців ув’язнення за вбивство своєї дівчини Ріви Стенкамп у 2013 році.

Наприкінці 2023 року комісія з умовно-дострокового звільнення задовольнила клопотання Пісторіуса. До 2029 року колишній спортсмен не зможе залишати Преторію без спецдозволу влади й виходити з дому в певний час.

Оскар Пісторіус

Зірковий південноафриканський спринтер-паралімпієць Оскар Пісторіус у лютому 2013 року у власному будинку застрелив свою подругу Ріву Стенкамп. Спортсмен наполягав, що вбивство було ненавмисним, а жінку він прийняв за грабіжницю.

Спочатку слідство повірило і засудило Пісторіуса на 5,5 року за ненавмисне вбивство, випустивши його за рік на волю за умовно-достроковим звільненням. Проте прокуратура подала апеляцію, і влітку 2016-го вбивство визнали навмисним. Зрештою Пісторіуса засудили до 13 років і п’яти місяців ув’язнення.