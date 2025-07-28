Перемога Англії на Євро-2025, фініш "Тур де Франс" та смерть легенди реслінгу Халка Хогана. Головні новини світового спорту за тиждень

Англія виграла жіночий Євро-2025

27 липня у Швейцарії закінчився чемпіонат Європи з футболу серед жінок. У вирішальній грі в Базелі зустрічалися збірні Англії та Іспанії. Вони зібрали на трибунах 34 203 глядачі та встановили рекорд відвідуваності фіналів на жіночих Євро. Загалом матчі турніру побачив 657 291 вболівальник, а середня кількість глядачів вперше на ЧЄ перевищила 20 000 на грі.

У фінальній зустрічі першою на 25-й хвилині забила збірна Іспанії, яку вивела вперед Маріона Кальдентей. Англія відігралася на 57-й хвилині зусиллями Алессії Руссо. У додатковий час команди голами не відзначилися та виявляли сильніших у серії післяматчевих пенальті. Її героїнею стала англійська голкіперка Ганна Гемптон, які відбила три удари та допомогла своїй команді перемогти 3:1.

Ганна Гемптон, фото: Getty Images

Збірна Англії виграла чемпіонат Європи вдруге поспіль. Крім цього, вона здобувала срібло чемпіонату світу у 2023 році. Двічі титулом Євро також володіла Норвегія. Рекордсменкою за кількістю перемог на ЧЄ залишається Німеччина, яка ставала найкращою вісім разів.

На шляху до тріумфу на Євро-2025 Англія на груповому раунді програла Франції (1:2), здолала Нідерланди (4:0) та Уельс (6:1), а в плей-офф також пройшла Швецію (2:2, 3:2 - по пен.) та Італію (2:1, дод. час)

Тадей Погачар відстояв титул на "Тур де Франс"

Тадей Погачар - переможець Тур де Франс-2025, фото: Getty Images

27 липня завершилася найпрестижніша у світі багатоденна велогонка - "Тур де Франс". Вона розпочалася 5 липня у Ліллі, а фінішувала традиційно на Єлисейських полях у Парижі.

Переможцем загального заліку став Тадей Погачар з команди UAE Team Emirates XRG. 26-річний словенець захистив титул тріумфатора "Тур де Франс", а загалом виграв "Велику петлю" вчетверте - він також ставав найсильнішим у 2020 та 2021 роках.

Другим у генеральній класифікації цього разу виявився данець Йонас Вінгерор з Visma-Lease a Bike, який відстав від Погачара на 4 хв та 24 сек, третім - німець Флоріан Ліповіц, який програв словенцю 11 хв.

Помер легендарний реслер Халк Хоган

Халк Хоган, фото: Getty Images

24 липня у віці 71 року помер найпопулярніший реслер світу Халк Хоган. Його знайшли мертвим у власному будинку у Флориді. У культового спортсмена, справжнє ім'я якого Террі Джин Боллеа, зупинилося серце.

Хоган був головною зіркою професійного реслінгу 1980-90-х роках та допоміг перетворити цей вид спорту на справжню індустрію з мільярдними прибутками.

За свою кар’єру американець був шестикратним чемпіоном WWF (Всесвітньої федерації реслінгу) та WWE (Всесвітньої організації реслінгу). Є членом Зали слави WWE, з якого його виключали у 2015-му через расистські висловлювання, проте повернули за три роки після публічних вибачень.

Також Хоган відомий завдяки успішній кінокар'єрі - він знімався у фільмах та серіалах "Роккі-3", "Без правил", "Рятувальники Малібу", "Містер няня", "3 ніндзя", "Санта здоровань", "Клуб шпигунів" та інших.

Пам'ять Халка Хогана серед інших вшанував Дональд Трамп, якого реслер підтримував під час президентських виборів у США.

Оскар Піастрі переміг на Гран-прі Бельгії у Формулі-1

Оскар Піастрі, фото: Getty Images

26-27 липня відбувся 13-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 - Гран-прі Бельгії. У кваліфікацій домінували пілоти McLaren. Поул здобув британець Ландо Норріс, а лідер загального заліку австралієць Оскар Піастрі став другим. Третє місце посів Шарль Леклер з Монако, який виступає за Ferrari. Чинний чемпіон світу нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull фінішував четвертим.

У самій гонці Піастрі відсунув Норріса на другу позицію, Леклер залишився третім, а Ферстаппен - четвертим. У загальному заліку Піастрі зміцнив лідерство, набрав 266 очок та збільшив відрив від Норріса до 16 пунктів. Ферстаппен з 185 балами йде третім.

Наступний етап ЧС відбудеться в Угорщині 3 серпня.

Російських шахісток допустили на командного ЧС-2025

фото: Getty Images

21 липня ФІДЕ (Міжнародна федерація шахів) допустила росіянок до участі у командному чемпіонаті світу - 2025 серед жінок у нейтральному статусі.

В організації зазначили, що схвалили участь команди російських спортсменок у ЧС-2025 під прапором ФІДЕ, за умови отримання листа про відсутність заперечень від МОК (Міжнародного олімпійського комітету). Таке рішення пояснили аналогічною практикою кількох інших міжнародних спортивних федерацій - водних видів спорту, фехтування, гімнастики.

"Це рішення ґрунтується на прецеденті, встановленому резолюцією ФІДЕ від січня 2025 року, яка дозволила нейтральним командам вразливих груп (молодь та гравці з інвалідністю) брати участь у командних змаганнях. Усі такі учасники повинні змагатися без національних символів, у повній відповідності до політики МОК", - йдеться у заяві.

Командний ЧС відбудеться у листопаді в Іспанії.