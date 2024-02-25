"Персона нон грата": український ексчемпіон світу засудив поведінку Ломаченка під час війни

Про це повідомляє "Чемпіон".

За словами ексчемпіона світу, поведінка Олександра Усика стала для багатьох прикладів, проте інша справа - це Василь Ломаченко.

"Для мене Ломаченко - персона нон грата. Засуджую його поведінку під час війни. Радий, що не маю до нього жодного відношення", - сказав Дзінзірук.

Сергій Дзінзірук з перших днів вступив до територіальної оборони, де його як офіцера запасу призначили командиром відділення.