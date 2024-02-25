Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт "Персона нон грата": український ексчемпіон світу засудив поведінку Ломаченка під час війни

"Персона нон грата": український ексчемпіон світу засудив поведінку Ломаченка під час війни

25 лютого, 2024 неділя
01:11
Спорт Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Сергій Дзінзірук розповів про своє негативне ставлення до Василя Ломаченка

Про це повідомляє "Чемпіон".

За словами ексчемпіона світу, поведінка Олександра Усика стала для багатьох прикладів, проте інша справа - це Василь Ломаченко.

"Для мене Ломаченко - персона нон грата. Засуджую його поведінку під час війни. Радий, що не маю до нього жодного відношення", - сказав Дзінзірук.

Сергій Дзінзірук з перших днів вступив до територіальної оборони, де його як офіцера запасу призначили командиром відділення.

  • 3 лютого віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Василю Ломаченку вдалося виїхати з України завдяки дозволу міністра оборони Рустема Умєрова.
Теги:
Бокс
Василь Ломаченко
Війна з Росією
Читайте також:
Садік Хан, мер Лондона
24 лютого, 2024 субота
Мер Лондона оголосив про передачу Україні списаних авто за схемою Ulez
Маріуполь
24 лютого, 2024 субота
Дотепер маріупольці ставлять питання, як окупанти за 3 дні змогли дійти до міста, - Андрющенко
Втрати РФ
24 лютого, 2024 субота
Британська розвідка оцінила втрати РФ за два роки повномасштабного вторгнення
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.29
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
25 лютого
01:36
Росія продовжує продукувати фейки
"Британський букмекер приймає ставки, яке наступне місто захопить РФ": пропагандисти вигадали новий фейк
00:48
Оновлено
обстріл, ППО
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 24 лютого
2024, субота
24 лютого
23:57
Ласточкине
Росія окупувала Ласточкине неподалік Авдіївки, – DeepState
22:33
Володимир Зеленський і Пол Йонсон
Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном та міністром оборони Швеції
22:24
Тотальний спротив: вийшов календар, присвячений боротьбі українців проти російських окупантів
21:50
Ілля Забарний, АПЛ, Ерлінг Холанд, Борнмут - Манчестер Сіті
"Ман Сіті" переміг "Борнмут" Забарного та закріпив позиції у боротьбі за чемпіонство
21:47
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна досягла політичного рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС
21:23
У Повітряних силах розповіли, скільки ракет та дронів збили за 730 днів повномасштабного вторгнення РФ
21:15
Роберт де Ніро
Роберт Де Ніро, Imagine Dragons та інші: понад 30 світових зірок звернулись до українців зі словами підтримки
20:59
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Станом на сьогодні американську допомогу європейці не здатні замінити, - Яценюк
20:46
Олешки
Елітний підрозділ темношкірих найманців прибув у Олешки Херсонської області, - "Атеш"
20:30
Оновлено
Гуляйполе
Росія обстріляла Гуляйполе Запорізької області: загинула літня жінка, є поранені
20:17
марш «Разом до Перемоги. Razem do Zwycięstwa»
"Разом до перемоги": у Кракові відбувся багатотисячний марш, присвячений другій річниці вторгнення РФ
20:03
OPINION
Ігор Луценко
Тепер нам загрожує смерть повільна
19:53
Ілюстративне фото
Окупанти вдарили по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, п'ятеро поранених
19:36
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу на фронті відбулось 69 боєзіткнень, Сили оборони відбили 28 атак ворога на п'яти напрямках
19:29
Ексклюзив
Українці за кордоном
В акції Stand with Ukraine беруть участь майже 70 країн світу, - президент Світового Конгресу Українців Грод
19:29
Штучний інтелект, ШІ
Українські дрони працюватимуть на основі ШІ: Україна підписала меморандум з німецькою компанією
19:00
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна не використовуватиме зброю, надану партнерами, проти інших країн
18:40
Ізраїль обстріл
Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС може бути досягнена до Рамадану, - Haaretz
18:38
Ексклюзив
Мирослав Чех
У ситуації величезна політична складова: польський політик Чех про блокування кордону
18:14
Олексій Навальний
Тіло Навального віддали матері, - речниця опозиціонера Кіра Ярмиш
18:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Убивця має право на слово. Останнє, перед вироком
18:00
кіно, кінотеатр
Фільми про подорожі в часі. Ділимося підбіркою
17:56
Польща
У Польщі активісти висипали 2 тонни гною біля будинку посла РФ
17:26
акція на підтримку України в Лондоні
У центрі Лондона проходить акція на підтримку України з нагоди другої річниці російського вторгнення
17:18
Піксель. Вартовий свободи
"Піксель. Вартовий свободи": ЗСУ презентували перший в їхній історії мультфільм для дітей про 10 років війни
17:17
Ексклюзив
Зеленський Байден
Теорія успіху України багато в чому залежить від США, - американський політик Фрід
17:05
Джастін Трюдо та Володимир Зеленський
Україна підписала безпекові угоди з Італією та Канадою
17:02
ізраїльські солдати
В ООН закликали накласти ембарго на постачання зброї Ізраїлю
17:00
Інтерв’ю
Сергій Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса: Україна може бути містком бізнесу для компаній, які хочуть покривати як Східну Європу, так і країни СНД крім Росії
16:53
Огляд
"Шахтар" - "Марсель", Ліга Європи
Смерть другого баскетболіста в Німеччині та крах України в рейтингу УЄФА: головні новини українського спорту за тиждень
16:52
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС
До кінця березня ЄС планує передати Україні майже 170 тис. боєприпасів, - Кулеба
16:48
Олександр Лемак
На Полтавщині вулицю перейменували на честь спецпризначенця поліції Олександра Лемака: він загинув на Бахмутському напрямку
16:31
Шмигаль обговорив з фон дер Ляєн фінансування на 50 млрд євро: коли надійде перший транш
16:13
пожежа Китай
У Китаї загорілася багатоповерхівка: 15 загиблих, понад 40 поранених
16:06
Ексклюзив
Євген Магда
Це не тільки солідарність з Україною: політолог Магда про візит світових лідерів до Києва 24 лютого
16:02
OPINION
Сергій Марченко
Авдіївка. "...А потім повісили кругом свої таблички"
16:00
Інтерв’ю
Каховське водосховище
Україна лише виграє від втрати Каховського водосховища, відновлювати його не потрібно, - еколог Олексій Василюк
15:37
У Москві активісти кладуть квіти до пам'ятника Лесі Українки на честь другої річниці вторгнення РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV