"Персона нон грата": український ексчемпіон світу засудив поведінку Ломаченка під час війни
Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Сергій Дзінзірук розповів про своє негативне ставлення до Василя Ломаченка
Про це повідомляє "Чемпіон".
За словами ексчемпіона світу, поведінка Олександра Усика стала для багатьох прикладів, проте інша справа - це Василь Ломаченко.
"Для мене Ломаченко - персона нон грата. Засуджую його поведінку під час війни. Радий, що не маю до нього жодного відношення", - сказав Дзінзірук.
Сергій Дзінзірук з перших днів вступив до територіальної оборони, де його як офіцера запасу призначили командиром відділення.
- 3 лютого віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Василю Ломаченку вдалося виїхати з України завдяки дозволу міністра оборони Рустема Умєрова.
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