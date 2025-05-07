Росіянам і білорусам дозволили участь у міжнародних командних змаганнях з фехтування у "нейтральному" статусі

Про це йдеться у заяві FIE.

"Нейтральним командам, які складатимуться зі спортсменів, яким виконавчий комітет FIE надав статус AIN (індивідуальні нейтральні атлети, – ред.), буде дозволено брати участь у змаганнях FIE серед дорослих, починаючи з чемпіонату Європи серед дорослих 2025 року. Нейтральні команди фехтуватимуть під прапором FIE", – йдеться в заяві.

Таким чином рішення "нейтральні" фехтувальники зможуть узяти участь у чемпіонаті Європи-2025, який відбудеться 14-19 червня в італійській Генуї.