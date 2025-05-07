Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Росіянам і білорусам дозволили участь у міжнародних командних змаганнях з фехтування у "нейтральному" статусі

Росіянам і білорусам дозволили участь у міжнародних командних змаганнях з фехтування у "нейтральному" статусі

Олена Будько
7 травня, 2025 середа
14:05
Спорт міжнародна федерація фехтування

Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила росіян і білорусів до командних змагань у "нейтральному" статусі

Зміст

Про це йдеться у заяві FIE.

"Нейтральним командам, які складатимуться зі спортсменів, яким виконавчий комітет FIE надав статус AIN (індивідуальні нейтральні атлети, – ред.), буде дозволено брати участь у змаганнях FIE серед дорослих, починаючи з чемпіонату Європи серед дорослих 2025 року. Нейтральні команди фехтуватимуть під прапором FIE", – йдеться в заяві.

Таким чином рішення "нейтральні" фехтувальники зможуть узяти участь у чемпіонаті Європи-2025, який відбудеться 14-19 червня в італійській Генуї.

  • У 2022 році російських і білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних командних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
  • Проте вже 2023 року Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. "Нейтральні" фехтувальники повернулися до міжнародних турнірів у індивідуальних змаганнях.
Теги:
Новини
Світ
Росія
Білорусь
фехтування
Війна з Росією
Читайте також:
Марк Карні
Автор Дар'я Куркіна
6 травня, 2025 вiвторок
Премʼєр Канади Карні сказав Трампу в Овальному кабінеті, що його країна "не продається". Реакція Трампа
уламки літака в районі міста Пампор
Автор Олена Будько
8 травня, 2025 четвер
Між Індією та Пакистаном відбувся один із найбільших повітряних боїв в історії сучасної авіації, – CNN
Автор Марія Музиченко
9 травня, 2025 п'ятниця
Кандитат у президенти Румунії Сіміон хоче від України компенсації за систему Patriot
Київ
+10.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 46.52
    Продаж 47.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
9 травня
14:59
В естонській Нарві на кордоні з Росією розмістили плакат з Путіним в образі Гітлера
14:57
Український письменник і військовий Валерій Пузік отримав відзнаку ім. Галини Могильницької
14:49
Ексголова ЦРУ Девід Петреус
За передовими українськими БПЛА - майбутнє війни, - ексголова ЦРУ Петреус
14:42
Оновлено
У Львові в День Європи дали старт запуску спецтрибуналу з розслідування злочинів РФ проти України: деталі
14:34
Ексклюзив
"Алея кохання" у Наводницькому парку
У Києві заклали "Алею кохання" на честь полеглих у російсько-українській війні героїв
14:10
Барський аматорський театр випустить альбом аудіоказок, які начитають українські ветерани
14:08
Володимир Огризко
"Якби в американської адміністрації була політична воля, Путін приповз би до столу переговорів", - ексміністр закордонних справ Огризко
14:03
OPINION
День перемоги Китаю. Як Росія платить найвищу ціну за підтримку Сі?
13:46
Оновлено
Віктор Орбан
Розвідка Угорщини шпигувала проти України: СБУ викрила агентурну мережу. Сіярто прокоментував
13:42
Іванна Климпуш-Цинцадзе
У Євросоюзі немає консенсусу щодо Угорщини, - голова комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Климпуш-Цинцадзе
13:08
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Членство в ЄС буде безпековою компонентою для майбутнього України, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
12:24
погода весна хмари
Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними
12:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 квітня – 3 травня
Росіянам знову доводиться йти на оперативну паузу: Defence Express про Запорізький фронт
12:14
Вийшов тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт", події якого розгортаються після підриву росіянами Каховської ГЕС
12:03
Нова пошта закрила останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині
12:00
OPINION
Росія впаде. Це не надія, а реальна перспектива
11:51
Роман Костенко
На фронті "перемир'я" не дотримується, - полковник СБУ Костенко
11:39
Режисер "Громовержців*" Джейк Шраєр веде переговори з Marvel Studios про зйомки нового фільму про Людей Ікс
11:16
Оновлено
Кір Стармер
Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії
11:14
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Відновити лідерство, яке останнім часом було втрачено: Онопрієнко про очікування щодо стратегічного вектора Лева XIV
11:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія очікує перемоги, але новий Папа затьмарив Путіну парад. Акценти світових ЗМІ 9 травня
10:40
За безстрашну відданість справедливості та істині: Ліна Костенко отримала премію імені митрополита Андрея Шептицького
10:36
електроенергія
Через негоду зріс рівень споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 9 травня
10:32
Анонс
КБФ
Другий день 17-го Щорічного Київського Безпекового Форуму під гаслом “UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора: трансляція (ОНОВЛЕНО)
10:27
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 травня: скільки коштує долар, євро, злотий
10:20
Фрідріх Мерц
Мерц провів телефонну розмову із Трампом: говорили про Україну
10:06
OPINION
Європа не по Urals
10:02
Ексклюзив
У ворога не вийде прорвати оборону на Покровському напрямку, - 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина"
10:00
На аукціон виставили коштовності, повʼязані з останками Будди. Уряд Індії пригрозив судом
09:58
Аналітика
Україна і США підписали угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови
Диявол у деталях: які пункти в угоді зі США найбільше турбують український бізнес
09:44
Малиш із серцем велета: 9 травня Герой України Олег Фадєєнко міг би святкувати День народження
09:28
Папа Франциск
Папа Франциск збирався приїхати до оточеного Маріуполя у травні 2022 року, - посол Ватикану
09:15
У Білгороді звинуватили Україну в атаці на урядову будівлю
09:05
Ексклюзив
"Орешник" путін
Полковник запасу Стельмах пояснив, що у відповідь на "Орешник" може застосувати Україна
08:50
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 193 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:36
Дональд Трамп
CNN: Трамп націлився на глибоководний видобуток копалин. Чому це може бути небезпечним
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Провокації ФСБ на 9 травня: рух "Атеш" звернувся до жителів ТОТ
08:15
Москва
У Росії рекордно впала підтримка війни з Україною: лише 30% опитаних хочуть її продовження
08:09
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Мав чітку позицію: Добрянський про відносини обраного Папи з Трампом за його першу каденцію
08:01
OPINION
Леви на Апостольському престолі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV