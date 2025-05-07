Росіянам і білорусам дозволили участь у міжнародних командних змаганнях з фехтування у "нейтральному" статусі
Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила росіян і білорусів до командних змагань у "нейтральному" статусі
Про це йдеться у заяві FIE.
"Нейтральним командам, які складатимуться зі спортсменів, яким виконавчий комітет FIE надав статус AIN (індивідуальні нейтральні атлети, – ред.), буде дозволено брати участь у змаганнях FIE серед дорослих, починаючи з чемпіонату Європи серед дорослих 2025 року. Нейтральні команди фехтуватимуть під прапором FIE", – йдеться в заяві.
Таким чином рішення "нейтральні" фехтувальники зможуть узяти участь у чемпіонаті Європи-2025, який відбудеться 14-19 червня в італійській Генуї.
- У 2022 році російських і білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних командних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
- Проте вже 2023 року Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. "Нейтральні" фехтувальники повернулися до міжнародних турнірів у індивідуальних змаганнях.
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