Росіяни влучили у будинок футболіста Судакова під час масованого обстрілу України
Під час масованої комбінованої атаки у ніч на 7 вересня росіяни влучили у будинок півзахисника збірної України з футболу Георгія Судакова
Про це футболіст написав у своєму телеграм.
Йдеться про житловий комплекс у Києві, де знаходиться квартира футболіста.
"Йо**ні орки, приліт в наш будинок…Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку", – написав Судаков.
- У суботу ввечері, 6 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники та балістичні ракети по території України. Вночі під атакою дронів опинилася столиця, внаслідок чого є загиблі та поранені. Сталося влучання уламків в будівлю Кабміну. Кривий Ріг зазнав ударів балістикою - є постраждалі. У Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки БПЛА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе