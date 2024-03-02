Російського тенісиста погнали з корту за лайку на адресу судді
Російського тенісиста Андрія Рубльова дискваліфікували під час півфінального матчу турніру в Дубаї за те, що він обізвав суддю
Відео інциденту оприлюднив The Tennis Letter у мережі X.
У третьому сеті матчу проти Олександра Бублика з Казахстану Андрій Рубльов висловив претензії до судді, який не зафіксував аут, та агресивно накинувся на нього та обізвав "дебілом".
Інший лайнсмен зрозумів вислів п'ятої ракетки світу російською та повідомив супервайзера гри, який зупинив матч та зафіксував перемогу Бублика за рахунку 6:7, (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 на користь казахстанця.
Рубльов, який виступає в турнірах Асоціації тенісистів-професіоналів у нейтральному статусі, через дискваліфікацію не отримає призових за турнір в ОАЕ та залікових очок. Через це він опуститься у рейтингу ATP на шосту позицію.
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