Шведський легкоатлет Дуплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною на Олімпіаді-2024
На Олімпійських іграх-2024 у Парижі шведський спортсмен Мондо Дуплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,25 метрів
Зміст
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
Мондо Дуплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Шведський легкоатлет взяв з останньої спроби 6.25 метрів.
- Українська атлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 в Парижі, Ірина Геращенко отримала бронзу.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+23°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.67Продаж 45.45
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
22:44
Оновлено
На фронті з початку доби сталося 108 боєзіткнень, найінтенсивніше росіяни атакують Покровський напрямок
20:36
Ексклюзив
Іран прагне залучити сусідні країни до осуду вбивства Ганії та промацати можливі бонуси від співпраці зі США, - сходознавець Якубович
19:45
Уряд готує кілька технічних рішень, які дадуть змогу повернути школярів за парти, – Зеленський
19:34
Селидове, Новогродівка, низка сіл: родини з дітьми примусово евакуюють із п'яти громад Донеччини
19:31
Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: 67 євродепутатів просять Єврокомісію розглянути виключення країни з Шенгенської зони
19:24
Сербія домовилася з Румунією збудувати інтерконектор до газопроводу, що проходить через 4 країни ЄС
18:56
Ексклюзив
До ВР подали законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років, - нардеп Костенко
18:25
"Найкращий показник за часи війни": у Мінекономіки заявили про рекордний експорт металургійної продукції в липні
17:50
"Ситуація може стати ще гіршою": у польських компаніях нестача працівників через скорочення міграції українців
17:23
Ексклюзив
Не виключено, що Ізраїль першим завдасть превентивний удар, - експерт-міжнародник Семиволос
17:05
"Висміюють релігійні переконання багатьох людей": у Ватикані прокоментували церемонію відкриття Олімпіади-2024
16:54
РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"
16:52
Ексклюзив
"Маємо намір, щоб у цьому році розпочали поховання": заступник директора Національного військового меморіального кладовища
16:23
Оновлено
МОЗ скасує тендери на 14 млн грн на технагляд за ремонтом Охматдиту й консультаційні послуги
16:13
СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку РФ, який керував ударами по енергосистемі України