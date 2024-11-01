Суперзірка НБА Леброн Джеймс закликав американців голосувати за Камалу Гарріс

Про це зірка НБА написав в Instagram.

"Про що ми взагалі тут говоримо? Коли я думаю про своїх дітей та сім’ю і про те, якими вони виростуть, вибір для мене очевидний. Голосуйте за Камалу Гарріс!", - написав Леброн Джеймс.

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Вибори у США пройдуть вже 5 листопада.