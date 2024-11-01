Суперзірка НБА Леброн Джеймс закликав американців голосувати за Камалу Гарріс
Зірка "Лейкерс" Леброн Джеймс зізнався, кого буде підтримувати на майбутніх виборах президента США
Про це зірка НБА написав в Instagram.
"Про що ми взагалі тут говоримо? Коли я думаю про своїх дітей та сім’ю і про те, якими вони виростуть, вибір для мене очевидний. Голосуйте за Камалу Гарріс!", - написав Леброн Джеймс.
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Вибори у США пройдуть вже 5 листопада.
- За два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
- 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами в США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
- 1 листопада повідомлялось, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має невелику перевагу над експрезидентом Дональдом Трампом в кожному з ключових "блакитних" штатів.
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