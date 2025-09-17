Світоліна і Костюк вивели Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
У середу, 17 вересня, жіноча збірна України з тенісу перемогла Іспанію у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на статистичний портал FlashScore.
Еліна Світоліна у другому матчі чвертьфіналу обіграла Паулу Бадосу (5:7, 6:2, 7:5). Поєдинок тривав 2 години 9 хвилин, українка виконала 3 подачі навиліт, припустилася 3 подвійних помилок і використали 5 з 10 брейкпойнтів.
Завдяки перемогам Світоліної та Марти Костюк (яка у поєдинку других номерів обіграла Джесіку Бузас Манейро - 7:6, 6:2) збірна України має перевагу над Іспанією - 2:0. Тому парна зустріч уже не проводитиметься.
Для України це історичне досягнення. Вперше наша збірна зіграє у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Раніше найкращим результатом були чвертьфінали у 2010 та 2012 роках.
- У півфіналі Україна зустрінеться зі збірною Італії, яка у чвертьфіналі здолала господарок турніру - Китай
