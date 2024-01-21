Світоліна назвала свою головну мету на цей рік
Українська тенісистка Еліна Світоліна зізналась, що її головна мета на 2024 рік - повернутися до топ-10 світового рейтингу
Про це повідомляє BBC.
За словами Світоліної, вона щаслива там, де зараз.
"Іноді життя йде дуже швидко – здається, що швидкість 200 миль на годину – тому важливо зупинитись та озирнутися назад. На US Open я рухалась не так добре, як хотіла через травму кісточки, але тепер я повернулася і задоволена своїм прогресом у Мельбурні. Щодо тенісу, я відчуваю, що стаю все кращою і кращою, і фізично стаю сильнішою. Моя мета на цей рік — повернутися до топ-10 світового рейтингу, і з огляду на те, як я зараз почуваюся, я вірю, що зможу це зробити", - сказала Еліна Світоліна.
У рейтингу WTA українська тенісистка займає 23 позицію - це найкращий показник серед всіх українок.
- 20 січня українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк встановили історичне досягнення на Australian Open.
- В 1/8 фіналу AO, 21 січня, Костюк зіграє проти "нейтральної" Марії Тімофєєвої. У понеділок Світоліна змагатиметься з чешкою Ліндою Носковою, а на Ястремську чекає поєдинок проти нейтральної Вікторії Азарєнка.
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