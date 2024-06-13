Світовий рекордсмен Дюплантіс став триразовим чемпіоном Європи з легкої атлетики
Швед Арман Дюплантіс втретє у кар'єрі виграв чемпіонат Європи з легкої атлетики у стрибках із жердиною, але не зміг побити власний світовий рекорд
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 12 червня у Римі, в останній день чемпіонату Європи, Дюплантіс здобув золото у стрибках із жердиною. Швед гарантував собі перемогу стрибком на 5,92 м. Потім він стрибнув на 5,97 м та встановив новий рекорд ЧЄ - 6,10 м.
Вже у статусі чемпіона Арман Дюплантіс штурмував власний світовий рекорд - 6,24 м. Дюплантіс був близький, аби подолати планку на висоті 6,25 м у першій спробі, проте не так вдало виконав дві останні та не зміг встановити нове світове досягнення.
24-річний Дюплантіс є восьмиразовим рекордсменом світу, олімпійським чемпіоном та чемпіоном світу.
Як на ЧЄ-2024 з легкої атлетики виступила Україна
Загалом збірна України виграла на чемпіонаті Європи у Римі шість нагород. Золото в стрибках у висоту нашій команді принесла Ярослава Магучіх, а Ірина Геращенко стала третьою. Серед чоловіків у цій дисципліні срібло здобув Владислав Лавський, а Олег Дорощук отримав бронзу. Людмила Оляновська фінішувала третьою в ходьбі на 20 км. А Михайло Кохан піднявся на третю сходинку п'єдесталу в метанні молота.
ЧЄ-2024 з легкої атлетики
12 червня
Рим, Італія
Чоловіки, стрибки з жердиною
1. Арманд Дюплантіс (Швеція) - 6,10 м
2. Еммануїл Караліс (Греція) - 5,87 м
3. Ерсу Шашма (Туречччина) - 5,82 м
3. Олег Зернікель (Німеччина) - 5,82 м
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