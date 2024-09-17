Тенісистка Ястремська зганьбилась через тренування з 15-річним росіянином
Українська тенісистка Даяна Ястремська провела спільне тренування з росіянином Єгором Навразіді
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Instagram академії Патріка Муратоглу.
У профілі академії зʼявився ролик з тенісного корту, де українка Даяна Ястремська провела спільне тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді.
У мережі обурюються, що третя ракетка України проводить спаринги з росіянином. Водночас як пише "Трибуна", сама Ястремська вподобала допис.
Навразіді - росіянин. У 2020 році відпочивав у тимчасово окупованому Криму. Академія, де пройшло спільне тренування, розташована у Франції.
- У рейтингу WTA Даяна Ястремська займає 35 позицію. Вона є третьою ракеткою України.
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