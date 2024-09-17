Тенісистка Ястремська зганьбилась через тренування з 15-річним росіянином

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Instagram академії Патріка Муратоглу.

У профілі академії зʼявився ролик з тенісного корту, де українка Даяна Ястремська провела спільне тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді.

У мережі обурюються, що третя ракетка України проводить спаринги з росіянином. Водночас як пише "Трибуна", сама Ястремська вподобала допис.

Навразіді - росіянин. У 2020 році відпочивав у тимчасово окупованому Криму. Академія, де пройшло спільне тренування, розташована у Франції.