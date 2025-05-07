Трамп вважає, що участь РФ у чемпіонаті світу з футболу могла б посприяти завершенню війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що допуск збірної Росії до чемпіонату світу з футболу міг би стати стимулом для Москви закінчити війну проти України
Про це він сказав під час зустрічі з президентом FIFA Джанні Інфантіно, передає BBC.
Згідно з чинними правилами, Росія не гратиме на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який спільно прийматимуть США, Канада та Мексика.
Кваліфікація розпочалася у вересні 2023 року. Крім трьох країн-господарів, було доступно 45 місць.
Виступаючи на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з питань чемпіонату світу з футболу 2026 року, Трамп заявив, що повернення Росії до участі в турнірі може покласти край війні в Україні.
Сидячи поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, Трамп заявив, що не знав, що Росію відсторонили від турніру.
"Я цього не знав. Це правда?" — запитав політик.
"Це правда. Їм наразі заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, щоб Росію могли знову прийняти до складу", — відповів Інфантіно.
На це президент США сказав: "Це можливо. Це може бути гарним стимулом, чи не так?".
"Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П’ять тисяч молодих людей щотижня гине", - додав Трамп, маючи на увазі росіян і війну в Україні.
- Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила росіян і білорусів до командних змагань у "нейтральному" статусі.
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