Трамп вважає, що участь РФ у чемпіонаті світу з футболу могла б посприяти завершенню війни в Україні

Про це він сказав під час зустрічі з президентом FIFA Джанні Інфантіно, передає BBC.

Згідно з чинними правилами, Росія не гратиме на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який спільно прийматимуть США, Канада та Мексика.

Кваліфікація розпочалася у вересні 2023 року. Крім трьох країн-господарів, було доступно 45 місць.

Виступаючи на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з питань чемпіонату світу з футболу 2026 року, Трамп заявив, що повернення Росії до участі в турнірі може покласти край війні в Україні.

Сидячи поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, Трамп заявив, що не знав, що Росію відсторонили від турніру.

"Я цього не знав. Це правда?" — запитав політик.

"Це правда. Їм наразі заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, щоб Росію могли знову прийняти до складу", — відповів Інфантіно.

На це президент США сказав: "Це можливо. Це може бути гарним стимулом, чи не так?".

"Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П’ять тисяч молодих людей щотижня гине", - додав Трамп, маючи на увазі росіян і війну в Україні.