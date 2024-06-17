У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова, пошкодженої ракетами РФ
У німецькому Мюнхені напередодні старту збірної України на Євро-2024 встановили трибуну харківського стадіону "Сонячний", яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів у 2022 році
Про це інформують Zorya Londonsk і The Guardian.
Зазначається, що російські війська обстріляли стадіон "Сонячний" у Харкові 20 травня 2022, внаслідок чого було зруйновано трибуни. Ракети також влучили і в футбольне поле.
Частину пошкодженої трибуни встановили в Мюнхені, щоб звернути увагу міжнародної спільноти на воєнні злочини РФ під час російсько-української війни.
Цей стадіон був побудований напередодні Євро-2012. На ньому під час турніру тренувалася збірна Нідерландів. Також "Сонячний" приймав фінал Кубка України серед жінок у сезоні 2019-2020 і служив приміщенням для чоловічої національної збірної.
Частину трибуни відкриє президент ФА України Андрій Шевченко у понеділок. Вболівальники зможуть оглянути весь пошкоджений стадіон за допомогою гарнітур віртуальної реальності.
Потім експозицію перевезуть до Дюссельдорфа, де в п’ятницю Україна зіграє зі Словаччиною.
- Нагадаємо, 17 червня збірна України з футболу грає проти Румунії у 1-му турі Євро-2024. Еспресо слідкує за ходом подій у режимі онлайн-трансляції.
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