У Саудівській Аравії обрали ще одного суперника для Усика
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх поділився планами щодо нового суперника для Олександра Усика
Про це повідомляє talkSPORT.
Туркі Аль аш-Шейх відповів на запитання щодо поєдинків, які він мріє побачити у майбутньому.
"Якщо буде час, я хотів би побачити в майбутньому бій Ітауми проти Усика. Якщо буде час і якщо Олександр не завершить кар’єру. І, звісно, Ф’юрі проти Джошуа. А також Кроуфорд проти Канело. Іноуе проти Болла", - сказав очільник Генуправління Саудівської Аравії з питань розваг.
20-річний Мозес Ітаума був спаринг-партнером Тайсона Ф'юрі під час його підготовки до реваншу з Олександром Усиком. Британець виступає у надважкій вазі, на професійному ринзі провів 11 безпрограшних боїв, здобув 9 перемог нокаутом.
- У грудні 2024-го в Ер-Ріяді Олександр Усик переміг у реванші Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
- Після бою чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Даніель Дюбуа кинув виклик Усику.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.17 Купівля 42.17Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе