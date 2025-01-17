У Саудівській Аравії обрали ще одного суперника для Усика

Про це повідомляє talkSPORT.

Туркі Аль аш-Шейх відповів на запитання щодо поєдинків, які він мріє побачити у майбутньому.

"Якщо буде час, я хотів би побачити в майбутньому бій Ітауми проти Усика. Якщо буде час і якщо Олександр не завершить кар’єру. І, звісно, Ф’юрі проти Джошуа. А також Кроуфорд проти Канело. Іноуе проти Болла", - сказав очільник Генуправління Саудівської Аравії з питань розваг.

20-річний Мозес Ітаума був спаринг-партнером Тайсона Ф'юрі під час його підготовки до реваншу з Олександром Усиком. Британець виступає у надважкій вазі, на професійному ринзі провів 11 безпрограшних боїв, здобув 9 перемог нокаутом.