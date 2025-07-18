Україна програла Сербії у волейбольній Лізі націй
У п'ятницю, 18 липня, чоловіча збірна Україна з волейболу поступилася Сербії в 11-му турі Ліги націй
Про це повідомляє офіційний сайт Ліги націй.
У матчі 11-го туру Ліги націй, який відбувся у Любляні (Словенія), збірна України зазнала поразки від Сербії з рахунком 0:3. Наша команда із 18 очками опустилася на сьоме місце. Серби мають 7 очок та йдуть 17-ми.
У заключному турі українська збірна під керівництвом аргентинця Рауля Лосано зіграє 20 липня з Канадою. До плей-офф вийдуть вісім найкращих команд. Раніше команда України гарантувала собі збереження місця в Лізі націй на наступний сезон.
Ліга націй
11-й тур
18 липня
Україна - Сербія 0:3
- 17 липня збірна України поступилася на тай-брейку чемпіонам світу з Італії у 10-му турі Ліги націй.
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