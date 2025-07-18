Україна програла Сербії у волейбольній Лізі націй

Про це повідомляє офіційний сайт Ліги націй.

У матчі 11-го туру Ліги націй, який відбувся у Любляні (Словенія), збірна України зазнала поразки від Сербії з рахунком 0:3. Наша команда із 18 очками опустилася на сьоме місце. Серби мають 7 очок та йдуть 17-ми.

У заключному турі українська збірна під керівництвом аргентинця Рауля Лосано зіграє 20 липня з Канадою. До плей-офф вийдуть вісім найкращих команд. Раніше команда України гарантувала собі збереження місця в Лізі націй на наступний сезон.

Ліга націй

11-й тур

18 липня

Україна - Сербія 0:3