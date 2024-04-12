Україна - Румунія: Цуренко обіграла Богдан у першому матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 12 квітня, збірна України з тенісу стартувала у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. У першому матчі протистояння з румунками Леся Цуренко обіграла Ану Богдан - 3:6, 6:2, 6:0.

У наступному матчі Еліна Світоліна зустрінеться з Жаклін Крістіан. Початок орієнтовно о 22:45.

13 квітня Світоліна зіграє з Богдан, Цуренко – з Крістіан. У парному розряді Людмила Кіченок і Надія Кіченок зустрінуться з Анкою Тодоні та Марою Гає.