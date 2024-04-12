Україна - Румунія: Цуренко обіграла Богдан у першому матчі Кубку Біллі Джин Кінг
Леся Цуренко здобула першу перемогу для України у протистоянні з Румунією у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У п'ятницю, 12 квітня, збірна України з тенісу стартувала у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. У першому матчі протистояння з румунками Леся Цуренко обіграла Ану Богдан - 3:6, 6:2, 6:0.
У наступному матчі Еліна Світоліна зустрінеться з Жаклін Крістіан. Початок орієнтовно о 22:45.
13 квітня Світоліна зіграє з Богдан, Цуренко – з Крістіан. У парному розряді Людмила Кіченок і Надія Кіченок зустрінуться з Анкою Тодоні та Марою Гає.
- Путівку у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг отримає збірна, що першою здобуде три перемоги.
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