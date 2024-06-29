Українка Кіченок виграла парний турнір WTA у Великій Британії
У суботу, 29 червня, українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко виграли парний турнір WTA 500 в Істборні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українка Людмила Кіченок, яка виступала у парі з латвійкою Оленою Остапенко виграли турнір WTA 500, який пройшов у британському Істборні.
У фінальному матчі дует Кіченок-Остапенко перемогли лідерок посіву Габріелу Дабровські з Канади та Ерін Рутліф із Нової Зеландії – 5:7, 7:6, 10-8.
Для дуету Кіченок-Остапенко це вже четвертий спільний трофей.
Фінал WTA 500
Істборн, Велика Британія
29 червня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Габріела Дабровскі/Ерін Рутліф (Канада/ Нова Зеландія) – 5:7, 7:6, 10-8
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.25Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе