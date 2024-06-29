Українка Кіченок виграла парний турнір WTA у Великій Британії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українка Людмила Кіченок, яка виступала у парі з латвійкою Оленою Остапенко виграли турнір WTA 500, який пройшов у британському Істборні.

У фінальному матчі дует Кіченок-Остапенко перемогли лідерок посіву Габріелу Дабровські з Канади та Ерін Рутліф із Нової Зеландії – 5:7, 7:6, 10-8.

Для дуету Кіченок-Остапенко це вже четвертий спільний трофей.

Фінал WTA 500

Істборн, Велика Британія

29 червня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Габріела Дабровскі/Ерін Рутліф (Канада/ Нова Зеландія) – 5:7, 7:6, 10-8