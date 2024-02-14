Українка Конотоп здобула золото ЧЄ з важкої атлетики
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула золоту медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики у категорії до 59 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 14 лютого, у Софії Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи у категорії до 59 кг. Українка виграла змагання в усіх трьох видах програми. Вона підняла у ривку 105 кг, у поштовху зафіксувала 125 кг, а в сумі набрала 230 кг.
Срібло у багатоборстві виграла Дора Чакунте з Франції (215), бронзу - Сара Ретулайнен з Фінляндії (204).
Хто така Каміла Конотоп
22-річна Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи втретє у кар'єрі. У 2021 році вона перемогла у категорії до 55 кг, в якій у 2022 році також здобула срібло. На ЧЄ-2023 українка стала найкращою вже у своїй нинішній вазі - до 59 кг.
Також Конотоп є віцечемпіонкою світу - 2023.
ЧЄ-2024 з важкої атлетики
Софія, Болгарія
14 лютого
Жінки. До 59 кг
1. Каміла Конотоп (Україна): 230 кг (105 у ривку + 125 у поштовху)
2. Дора Чакунте (Франція): 215 (98+117)
3. Сара Ретулайнен (Фінляндія): 214 (95+119)
- 13 лютого український важкоатлет Павло Заліпський здобув на ЧЄ-2024 "малу" срібну медаль у ривку в категорії до 61 кг.
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