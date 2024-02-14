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Українка Конотоп здобула золото ЧЄ з важкої атлетики

14 лютого, 2024 середа
22:02
Спорт Каміла Конотоп

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула золоту медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики у категорії до 59 кг

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У середу, 14 лютого, у Софії Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи у категорії до 59 кг. Українка виграла змагання в усіх трьох видах програми. Вона підняла у ривку 105 кг, у поштовху зафіксувала 125 кг, а в сумі набрала 230 кг. 

Срібло у багатоборстві виграла Дора Чакунте з Франції (215), бронзу - Сара Ретулайнен з Фінляндії (204). 

Хто така Каміла Конотоп

22-річна Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи втретє у кар'єрі. У 2021 році вона перемогла у категорії до 55 кг, в якій у 2022 році також здобула срібло. На ЧЄ-2023 українка стала найкращою вже у своїй нинішній вазі - до 59 кг. 

Також Конотоп є віцечемпіонкою світу - 2023. 

ЧЄ-2024 з важкої атлетики

Софія, Болгарія

14 лютого

Жінки. До 59 кг

1. Каміла Конотоп (Україна): 230 кг (105 у ривку + 125 у поштовху)

2. Дора Чакунте (Франція): 215 (98+117)

3. Сара Ретулайнен (Фінляндія): 214 (95+119)

Теги:
важка атлетика
Олімпійська збірна України
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2024, середа
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