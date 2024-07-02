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Українка Снігур здобула перемогу в дебютному матчі на Вімблдоні

2 липня, 2024 вiвторок
23:09
Спорт Дарина Снігур

Українська тенісистка Дар'я Снігур перемогла француженку Осеан Доден у дебютному матчі в основній сітці Вімблдонського турніру

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Снігур, яка займає у світовому рейтингу 130-те місце,  у першому колі турніру Grand Slam у передмісті Лондона, переграла Доден (79) за 52 хвилини - 6:4, 6:0. Вона на своєму дебютному Вімблдоні вперше у кар'єрі вийшла до 1/32 фіналу.  

Ще дві українки 2 липня свої матчі програли. Катерина Байндль (184) поступилася німкені Лаурі Зігемунд (72) - 4:6, 1:6. Ангеліна Калініна (47) зазнала поразки від росіянки Еліни Аванесян (77), яка виступає у нейтральному статусі.  

Матч Еліни Світоліної (21) проти Магди Лінетт з Польщі було перенесено на 3 липня через дощ. 

Вімблдон-2024

Жінки

2 липня

Лаура Зігемунд (Німеччина) — Катерина Байндль (Україна) 6:4, 6:1.

Еліна Аванесян — Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 6:3

Дар'я Снігур (Україна) — Осаен Доден (Франція) 6:4, 6:0

Теги:
теніс
Еліна Світоліна
Вімблдон
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