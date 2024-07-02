Українка Снігур здобула перемогу в дебютному матчі на Вімблдоні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Снігур, яка займає у світовому рейтингу 130-те місце, у першому колі турніру Grand Slam у передмісті Лондона, переграла Доден (79) за 52 хвилини - 6:4, 6:0. Вона на своєму дебютному Вімблдоні вперше у кар'єрі вийшла до 1/32 фіналу.

Ще дві українки 2 липня свої матчі програли. Катерина Байндль (184) поступилася німкені Лаурі Зігемунд (72) - 4:6, 1:6. Ангеліна Калініна (47) зазнала поразки від росіянки Еліни Аванесян (77), яка виступає у нейтральному статусі.

Матч Еліни Світоліної (21) проти Магди Лінетт з Польщі було перенесено на 3 липня через дощ.

Вімблдон-2024

Жінки

2 липня

Лаура Зігемунд (Німеччина) — Катерина Байндль (Україна) 6:4, 6:1.

Еліна Аванесян — Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 6:3

Дар'я Снігур (Україна) — Осаен Доден (Франція) 6:4, 6:0