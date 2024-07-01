Вімблдон: українки Костюк, Ястремська та Стародубцева вийшли до другого кола

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому колі турніру Grand Slam у Великій Британії Марта Костюк, яка займає у світовому рейтингу 18-те місце, переграла Ребекку Шрамкову зі Словаччини - 6:3, 6:2. Даяна Ястремська (27) здолала аргентинку Надю Подороску (65) - 6:1, 7:6 (7:1). Юлія Стародубцева (153) виявилася сильнішою за бельгійку Елісон Ван Ейтванк (254) - 6:4, 6:3 - та вперше у кар'єрі потрапила до другого кола турнірів найпрестижнішої серії.

Ще одна українка - Леся Цуренко (59) - поступилася у стартовій грі Варварі Грачовій з Франції (70) - 3:6, 1:6.

Вімблдон

Жінки. 1 коло

1 липня

Марта Костюк (Україна) - Ребека Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2

Даяна Ястремська (Україна) - Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6 (7:1)

Елісон Ван Ейтванк (Бельгія) - Даяна Ястремська 4:6, 3:6

Леся Цуренко (Україна) - Варвара Грачова (Франція) 3:6, 1:6