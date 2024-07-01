Вімблдон: українки Костюк, Ястремська та Стародубцева вийшли до другого кола
У понеділок, 1 липня, українські тенісистки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева вийшли до другого кола Вімблдону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому колі турніру Grand Slam у Великій Британії Марта Костюк, яка займає у світовому рейтингу 18-те місце, переграла Ребекку Шрамкову зі Словаччини - 6:3, 6:2. Даяна Ястремська (27) здолала аргентинку Надю Подороску (65) - 6:1, 7:6 (7:1). Юлія Стародубцева (153) виявилася сильнішою за бельгійку Елісон Ван Ейтванк (254) - 6:4, 6:3 - та вперше у кар'єрі потрапила до другого кола турнірів найпрестижнішої серії.
Ще одна українка - Леся Цуренко (59) - поступилася у стартовій грі Варварі Грачовій з Франції (70) - 3:6, 1:6.
Вімблдон
Жінки. 1 коло
1 липня
Марта Костюк (Україна) - Ребека Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2
Даяна Ястремська (Україна) - Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6 (7:1)
Елісон Ван Ейтванк (Бельгія) - Даяна Ястремська 4:6, 3:6
Леся Цуренко (Україна) - Варвара Грачова (Франція) 3:6, 1:6
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