Українки Лузан та Рибачок автоматично вийшли у півфінал каное-двійки на Олімпіаді-2024
Українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок напряму пройшли до півфіналу Олімпійських ігор-2024 у каное-двійці на дистанції 500 метрів
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Українські спортсменки фінішували у своєму заїзді другими вслід за Китаєм за 1:55.88 хвилин.
Зазначимо, що Лузан та Рибачок є чинними срібними призерками Олімпіади у каное-двійці на 500 метрів. Півфінал за участі українок відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.
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- У понеділок, 5 серпня, український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібло у фінальних змаганнях у вправах на брусах на Олімпійських іграх у Парижі.
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