Українки Лузан та Рибачок автоматично вийшли у півфінал каное-двійки на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українські спортсменки фінішували у своєму заїзді другими вслід за Китаєм за 1:55.88 хвилин.

Зазначимо, що Лузан та Рибачок є чинними срібними призерками Олімпіади у каное-двійці на 500 метрів. Півфінал за участі українок відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

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