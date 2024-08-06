Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 6 серпня. Розклад
У вівторок, 6 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники збірної України змагаються у 4 видах спорту
Про це повідомили на офіційному сайті Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 6 серпня (за київським часом):
Веслування на байдарках і каное
10:30 байдарка-четвірка, 500 м. Чоловіки, попередні заїзди. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.
12:00 каное-двійка, 500 м. Жінки, попередні заїзди. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок
12:30 байдарка-двійка, 500 м. Чоловіки, попередні заїзди. Олег Кухарик, Ігор Трунов
Скелелазіння
11:00 болдеринг. Жінки, 1/2 фіналу. Євгенія Казбекова
14:00 швидкість. Чоловіки, кваліфікація. Ярослав Ткач
Боротьба (вагова категорія до 50 кг)
12:00 - жінки, 1/8 фіналу. Оксана Лівач
Легка атлетика
12:50 метання списа. Чоловіки, кваліфікація. Артур Фельфнер
21:07 400 м з барʼєрами. Жінки, 1/2 фіналу. Анна Рижикова
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.
Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк у категорії до 80 кг, де він 7 серпня битиметься у фіналі.
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