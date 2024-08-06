Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 6 серпня. Розклад

Про це повідомили на офіційному сайті Олімпіади-2024.

Розклад змагань на 6 серпня (за київським часом):

Веслування на байдарках і каное

10:30 байдарка-четвірка, 500 м. Чоловіки, попередні заїзди. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.

12:00 каное-двійка, 500 м. Жінки, попередні заїзди. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:30 байдарка-двійка, 500 м. Чоловіки, попередні заїзди. Олег Кухарик, Ігор Трунов

Скелелазіння

11:00 болдеринг. Жінки, 1/2 фіналу. Євгенія Казбекова

14:00 швидкість. Чоловіки, кваліфікація. Ярослав Ткач

Боротьба (вагова категорія до 50 кг)

12:00 - жінки, 1/8 фіналу. Оксана Лівач

Легка атлетика

12:50 метання списа. Чоловіки, кваліфікація. Артур Фельфнер

21:07 400 м з барʼєрами. Жінки, 1/2 фіналу. Анна Рижикова

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк у категорії до 80 кг, де він 7 серпня битиметься у фіналі.