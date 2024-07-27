Українки вийшли у фінал Олімпіади в академічному веслуванні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 27 липня, у Парижі відбулись кваліфікаційні заїзди у змаганнях з академічного веслування. Українська команда зуміла вийти у фінал Олімпіади на змаганнях у парних четвірках.

Україну представили Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова.

У кваліфікації українки показали другий результат і поступились лише Нідерландам.

Фінальні змагання пройдуть у середу, 31 липня.

Олімпійські ігри-2024

Академічне веслування. Жіночі парні четвірки

27 липня

1. Нідерланди – 6.17,12

2. Україна — 6.20,09

3. Китай — 6.22,29

4. Румунія — 2.24,74

5. Австралія — 6.25,88