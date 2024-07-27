Українки вийшли у фінал Олімпіади в академічному веслуванні
Жіноча збірна України з академічного веслування вийшла у фінал Олімпіади-2024 на змаганнях у парних четвірках
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 27 липня, у Парижі відбулись кваліфікаційні заїзди у змаганнях з академічного веслування. Українська команда зуміла вийти у фінал Олімпіади на змаганнях у парних четвірках.
Україну представили Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова.
У кваліфікації українки показали другий результат і поступились лише Нідерландам.
Фінальні змагання пройдуть у середу, 31 липня.
Олімпійські ігри-2024
Академічне веслування. Жіночі парні четвірки
27 липня
1. Нідерланди – 6.17,12
2. Україна — 6.20,09
3. Китай — 6.22,29
4. Румунія — 2.24,74
5. Австралія — 6.25,88
- Олімпіада-2024 проходить з 26 липня по 11 серпня. Усі найважливіші новини читайте на сайті Еспресо!
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