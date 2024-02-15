Українки здобули три срібла у фіналі чемпіонату Європи з вільної боротьби

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

У перший день Євро з жіночої боротьби пройшли змагання у п'яти категоріях, за підсумками яких медалі собі гарантували три українки. До "золотих" фіналів пройшли Аліна Філіпович, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Шустова, водночас Оксана Лівач пробилась до "бронзового" фіналу, а Марія Винник пройшла у втішні сутички.

Оксана Лівач (до 50 кг) не зуміла завоювати "бронзу, програвши "нейтральній" росіянці Мілані Дадашевій. Марія Винник (до 55 кг) у втішних сутичках зазнала поразки від німкені Анастасії Блайвас. А згодом українки ще й програли всі три "золоті" фінали.

Суперницею Аліни Філіпович (до 59 кг) у сутичці за "золото" стала азербайджанка Альона Колєснік, триразова бронзова призерка Євро. Філіпович не поступилась за рахунком — 3:3, однак Колєснік виграла поєдинок, здобувши останнє очко. Філіпович завоювала перше "срібло" у межах чемпіонату Європи. Це її дебютний виступ на континентальній першості.

У категорії до 68 кг Тетяна Сова-Ріжко також зазнала поразки – 2:5 від чинної чемпіонки світу Бусе Тосун з Туреччини. Сова-Ріжко здобула четверту в кар'єрі медаль континентальної першості та друге "срібло". Чемпіонкою Європи вона ставала у 2022 році (до 65 кг).

В останньому українському фіналі змагального дня Анастасія Шустова зустрілась з чинною чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою Олімпіади-2020 Ясемін Адар з Туреччини.

Українка не зуміла нав'язати боротьбу – поразка 1:10 – і залишилась зі "сріблом". Це перша медаль Шустової на чемпіонатах Європи.

У п'ятницю, 16 лютого, відбудеться другий і завершальний день фіналів у жіночій вільній боротьбі. Збірна України вже гарантувала собі одну медаль: за "золото" боротиметься Ірина Коляденко.