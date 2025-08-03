Українська скелелазка Рафаель Казбекова здобула "золото" на чемпіонаті світу серед юніорів у Гельсінкі
16-річна українська спортсменка Рафаель Казбекова здобула перемогу у дисципліні "трудність" у категорії U17 на чемпіонаті світу серед юніорів, що триває у Гельсінкі
Про це інформує Відділення НОК України в Дніпропетровській області.
Змагання у Фінляндії зібрали понад 600 молодих спортсменів із різних країн світу. Учасники змагаються в трьох дисциплінах: болдеринг, трудність та швидкість. Уперше на цьому чемпіонаті юніори розподілені на дві вікові категорії — U17 та U19, замість традиційних трьох.
Казбекова виграла півфінал у дисципліні "трудність", ставши єдиною учасницею, яка змогла дістатися вершини траси. Це дозволило їй стартувати у фіналі останньою. У вирішальному раунді українка випередила суперниць за додатковими показниками, здобувши "золото" у віковій категорії U17.
"Рафаель Казбекова стала першою українкою за останні 15 років, яка виграла "золото" в категорії U17: востаннє це вдалося зробити її сестрі Євгенії у 2010 році", - зазначили у відділенні НОК України в Дніпропетровській області.
На початку травня цього року Рафаель уже виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи в дисципліні болдеринг серед спортсменів до 17 років.
Довідково: дівчинку тренують її батьки — Серік Казбеков і Наталія Перлова. Батько у 1999–2005 роках неодноразово вигравав етапи Кубка світу з болдерингу, а мати у 2002 році стала володаркою Кубка світу в тій же дисципліні.
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