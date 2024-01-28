Українська тенісистка Кіченок програла у фіналі парного турніру Australian Open - 2024

Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

Кіченок та Остапенко поступилися Елізі Мертенс із Бельгії та Сє Шувей із Китайського Тайбею.

Суперниці провели на корті загалом 1 годину 34 хвилини. Кіченок та Остапенко 4 рази подали навиліт, здійснили 5 подвійних помилок та реалізували два з трьох брейкпойнтів.

Хід матчу

Перша партія пройшла за повної переваги Мертенс і Шувей. Вони зробили одразу три брейки, натомість Кіченок і Остапенко не заробили жодного брейкпойнту на подачі суперниць. У підсумку результат - 6:1 на користь бельгійсько-тайванського дуету.



На початку другого сету Кіченок і Остапенко вперше взяли гейм на подачі суперниць, реалізувавши перший же брейкпойнт у матчі. Проте за рахунку 2:1 втратили перевагу, програвши власний гейм. За рахунку 3:4 українсько-латвійський дует ще раз програв гейм на своїй подачі, але у наступному геймі зробив брейк у відповідь і не дозволив суперницям подати на матч.



Проте в останньому геймі партії Кіченок і Остапенко не зуміли перевести гру на тай-брейк. Мертенс і Шувей знову зробили брейк під "нуль" і виграли матч.

Результат гри

Людмила Кіченок / Олена Остапенко (Україна / Латвія, 11) - Сє Шувей / Елізе Мертенс (Китайський Тайбей / Бельгія, 2) 0:2 (1:6, 5:7)

Таким чином, представниця України вдруге програла у фіналі жіночого парного Грендслема. У 1999 році поразки у фіналі Вімблдона зазнала Олена Татаркова. Єдиною перемогою України залишається тріумф Альони та Катерини Бондаренко в Мельбурні у 2008 році.



Водночас Елізе Мертенс та Сє Шувей виграли другий спільний Грендслем: у 2021 році вони перемогли на Вімблдоні.

Бельгійка загалом здобула четвертий парний титул Великого шлема та другий у Мельбурні, а представниця Тайваню - сьомий (перший в Австралії).