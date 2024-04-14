Українські веслувальниці вибороли перемогу на I етапі Кубка світу з академічного веслування
Жіноча четвірка парна з академічного веслування здобула перемогу на I етапі Кубка світу з веслування у Верезе, що в Італії
Про це йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
До четвірки увійшли Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова.
У попередньому заїзді спортсменки показали найкращий час серед шести екіпажів, які брали участь у змаганнях.
Зазначається, що у фіналі українки довели, що їхня перемога в попередньому заїзді не була випадковою. Українки фінішували першими, значно випередивши найближчих конкуренток з Нідерландів та Німеччини - на 1,84 с та 2,35 с відповідно.
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