Українські веслувальниці вибороли перемогу на I етапі Кубка світу з академічного веслування

Про це йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

До четвірки увійшли Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова.

У попередньому заїзді спортсменки показали найкращий час серед шести екіпажів, які брали участь у змаганнях.

Зазначається, що у фіналі українки довели, що їхня перемога в попередньому заїзді не була випадковою. Українки фінішували першими, значно випередивши найближчих конкуренток з Нідерландів та Німеччини - на 1,84 с та 2,35 с відповідно.