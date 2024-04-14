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Головна Спорт Українські веслувальниці вибороли перемогу на I етапі Кубка світу з академічного веслування

Українські веслувальниці вибороли перемогу на I етапі Кубка світу з академічного веслування

14 квітня, 2024 неділя
16:47
Спорт Жіноча четвірка парна здобула перемогу на першому етапі Кубка світу з академічного веслування

Жіноча четвірка парна з академічного веслування здобула перемогу на I етапі Кубка світу з веслування у Верезе, що в Італії

Про це йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

До четвірки увійшли Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова. 

У попередньому заїзді спортсменки показали найкращий час серед шести екіпажів, які брали участь у змаганнях.

Зазначається, що у фіналі українки довели, що їхня перемога в попередньому заїзді не була випадковою. Українки фінішували першими, значно випередивши найближчих конкуренток з Нідерландів та Німеччини - на 1,84 с та 2,35 с відповідно. 

  • 24 січня каноїстка Людмила Лузан, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року у Токіо, триразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи розповіла про свою спортивну кар'єру за підтримки компанії Ferrexpo.
Теги:
Суспільство
Україна
Італія
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