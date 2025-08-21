Український нокаутер проведе реванш в андеркарді головного бою року
Українець Сергій Богачук виступить в андеркарді поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі між мексиканцем Саулем Альваресом та американцем Теренсом Кроуфордом
Про це повідомляє The Ring.
13 вересня у Лас-Вегасі Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, зустрінеться з американцем Брендоном Адамсом. Це буде другий бій між боксерами - у 2021 році українець поступився супернику технічним нокаутом у восьмому раунді та зазнав першої поразки в кар'єрі. Загалом Богачук зазнав двох поразок та здобув 26 перемог, 24 з них - нокаутом. На рахунку Адамса 25 перемог та 4 поразки.
В головному поєдинку вечора у США 35-річний Сауль Альварес захищатиме титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі проти Теренса Кроуфорда. 37-річний американець підніметься у вазі та спробує стати абсолютним чемпіоном вже в третьому дивізіоні. Він володів усіма титулами в першій напівсередній та напівсередній категоріях. Поєдинок між Канело та Кроуфордом називають головним боєм 2025 року.
